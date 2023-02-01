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Türk mühendisleri geliştirdi! İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor

01.02.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motor olan 'TTZA' sevkiyata hazır hale getirildi. BMC Power tarafından üretilen 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorlar, Vuran 4x4 araçlarda kullanılmak üzere yarın teslim edilecek. İşte haberin detayları...

Türk mühendisleri geliştirdi! İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor

Türkiye'nin 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorları (Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç - TTZA motoru) Vuran 4x4 araçlarda kullanılmak üzere yarın teslim edilecek.

BMC Power tarafından düzenlenen etkinlikte, şirketin gündemindeki projelere ilişkin bilgiler verildi ve Arifiye tesislerine yönelik teknik gezi gerçekleştirildi.

Çalışmalar başlıyor: 36 ayda teslim edilecek... Çalışmalar başlıyor: 36 ayda teslim edilecek...

Gezi sırasında verilen bilgilere göre, şirketin Arifiye tesislerinde yılda bin motor üretme kapasitesi bulunuyor. Ankara'da kurulacak yeni üretim tesisiyle bu sayı 2 katına çıkacak. Motorlar yüzde 75'in üzerinde yerlilikle üretiliyor. İlk yerli askeri motor teslim töreninde 20 motorun teslimatı gerçekleştirilecek.

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BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BMC Power tarafından tasarlanıp üretilen ilk askeri motorun yarın törenle BMC Otomotiv'e teslim edileceğini ve törende motora bir isim vereceklerini bildirdi.

Yakın zamanda BMC Otomotiv tarafından üretilen yerli motorlu Vuran 4x4 araçların teslimatı için tören düzenleyeceklerini ifade eden Yalçıntaş, bunu yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde düzenlenecek bir başka etkinlikte de Altay tankı ve bu tank için geliştirilen Batu motoruyla ilgili açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

BMC Power'ı kara ve deniz platformları için ağır askeri güç gruplarını tasarlayan ve üreten firma olarak konumlandırdıklarını anlatan Yalçıntaş, tasarım faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini, Arifiye'de ise Türkiye'nin en, Avrupa'nın sayılı modern ve büyük motor test merkezini oluşturduklarını ifade etti.

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Prototip ve ön seri üretimlerin montaj atölyelerinin de Arifiye'de yer aldığını dile getiren Yalçıntaş, bu güç gruplarının işleme ve üretim merkezini de Ankara'da kurmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti.

BMC olarak zaman zaman haksız eleştirilere maruz kaldıklarını ve bunlara yanıt vermediklerini vurgulayan Yalçıntaş, "Biz bir Türk şirketiyiz, Türkiye için çalışıyoruz, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ediyoruz. Bu çok net, çok açıktır ve tartışma kabul etmez." dedi.

Altay tankı için çalışmaya devam ettiklerini, Fırtına obüsünün 2025'ten sonra yerli güç grubuyla görev yapacağını aktaran Yalçıntaş, 8x8 kamyona entegre 155 milimetre obüsü de 2023'te test için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

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BMC'nin sahip olduğu kabiliyetlere dikkati çeken Yalçıntaş, "BMC olarak herhangi bir montaj fabrikası değiliz. BMC Power olarak da üretimini tasarımı burada yaptığımız, mümkün olduğunca yerlileştirdiğimiz motorları üreten bir firmayız." diye konuştu.

EN ÇOK SATAN ARAÇ KİRPİ; ALTUĞ 8X8 VE ALTAY TANKINA İLGİ YÜKSEK

BMC'nin ihracat anlamında en çok sattığı ürünün Kirpi araçları olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de muadili yok, neredeyse dünya üzerinde fiyat kalite olarak bakıldığında gerçek anlamda muadili yok. Son 1,5 yılda ihracat çok önem verdik bunun karşılığını da alıyoruz. Yurt dışındaki temaslarımda net şekilde araçlarımıza olan beğeniyi gözlemledim. Geliştirdiğimiz birkaç araç daha yurt dışına teste gitti. Bunlardan biri Altuğ 8x8, yurt dışında test edildi. Çok büyük beğeni topladı. Ciddi bir ihracat potansiyeli var görünüyor. Önümüzdeki dönemde ciddi talep göreceğiz. Altay tankına da çok büyük ilgi ve talep var. Sakarya'daki fırıncılarla yarışırız gibi görünüyor, peynir ekmek gibi gidecek gibi." değerlendirmesinde bulundu.

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ANKARA'DA YENİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ KURULACAK

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval da şirketin, güç ve aktarma sistemlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını asgari seviyeye düşürmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Üretimi Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracakları üretim üssünde gerçekleştireceklerini ifade eden Kaval, "Ankara'daki üretim üssünün inşaatının yakında başlamasını bekliyoruz. 70 bin metrekarelik alan BMC Power için ayrılmış durumda. Üretim ve ofis alanları olacak. Yıl sonu veya önümüzdeki yıl başında tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaval, ayrıca 2800 çekirdekli bir süper bilgisayar altyapısına sahip olduklarını, güçlü bir mühendislik ve teknolojik altyapıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

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Üniversitelerle çalıştıklarını, 200'ü aşkın yerli alt yüklenicileri olduğunu anlatan Kaval, motor ve transmisyon güç grubu için 5 binin üzerinde parçanın tasarımı, analizi ve testiyle uğraştıklarını belirtti.

KİRPİ-2'YE DE GÜÇ VERECEK

Test merkezinde 4 motor ve 4 transmisyonu test edebilecek bir altyapı bulunduğunu dile getiren Kaval, "TTZA motoru dışında Azra, 1000 ve 1500 beygirlik Utku ve Batu motorlarımız var. Bunların hepsinin prototipleri var ve test merkezinde koşuyor." dedi.

Motorlar için yoğun bir test süreci yürüttüklerine dikkati çeken Kaval, TTZA motoru için bugüne kadar 143 bin kilometre yol yapıldığını bildirdi.

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Kaval, bu yıl sonunda Kirpi-2 araçlarında da TTZA motorlarının ilk uygulamasını gerçekleştirecekleri bilgisini verdi.

Mustafa Kaval, deniz platformlarına yönelik de çözümler için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Korvet ve firkateyn gibi büyük gemiler, yardımcı güç üniteleri, küçük botların ana tahrik makinası için çözümler üretebileceğimizi değerlendiriyoruz. Motorların, bir takım revizyonlarla kara tipi jeneratörlerde kullanımı söz konusu. Jeneratör üreticilerinin neredeyse tamamı, motorlarını yurt dışından temin ediyor. Onlar için de farklı sınıflarda motorlar üretmeyi planlıyoruz.

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Hibrit motor ve güç gruplarına yönelik paydaşlarla ve öz kaynaklı çalışmalarımız var. Alternatif yakıtlar ve yakıt hücreleri gibi konular da gündemimizde bulunan alanlar."

Kaval, Marlin Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nda kullanılmak üzere yıl sonunda bir motor ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

TTZA ve Azra motor projelerinde dünyada yaygın olarak kullanılan bir transmisyon kullandıklarını anlatan Kaval, yol haritalarında, 600 beygirden başlayarak o motorlarla eşleşecek transmisyon üretmek bulunduğunu bildirdi.

Kaval, "Güç grubu konusunda ülkemizin yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırıp bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu. (AA)

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