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  4. Türk yapımı Ceviz Ağacı filmi, Amerika Birleşik Devletleri’nden ödülleri topladı

Türk yapımı Ceviz Ağacı filmi, Amerika Birleşik Devletleri’nden ödülleri topladı

17.06.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi, Kaliforniya'da düzenlenen "9. Modern Sanatlar Film Festivali"nde, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerine layık görüldü.

Türk yapımı Ceviz Ağacı filmi, Amerika Birleşik Devletleri’nden ödülleri topladı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları'nın başrollerini paylaştığı film, festivalde seyirciyle hem fiziksel hem de çevrim içi olarak buluştu.Mart ayında Türkiye'de vizyona giren yapımın, ulusal ve uluslararası festivallerden aldığı ödül sayısı 15'e yükseldi.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU

Festival yolculuğuna Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Birleşik Krallık'taki çeşitli etkinliklerle yıl boyunca devam edecek filmin konusu ise şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin bin bir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor." (AA)

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