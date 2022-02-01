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  4. Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok! Ali Poyrazoğlu o paylaşımı beğendi

Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok! Ali Poyrazoğlu o paylaşımı beğendi

01.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkan Şoray, son günlerde 'Tatlı Hayat' dizisindeki performansıyla sosyal medyanın gündeminde. Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı sanatçısı Şoray'ın oyunculuğunu eleştiren bir paylaşımı usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu'nun beğenmesi dikkat çekti.

Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok! Ali Poyrazoğlu o paylaşımı beğendi

Türkan Şoray'ın oyunculuğunu eleştiren bir kulllanıcının paylaşımını beğenen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu kırk yıllık dostuna hayal kırıklığı yaşattı.

Sosyal medyada tartışma yaratan Türkan Şoray yorumu! Sizce kim haklı?Sosyal medyada tartışma yaratan Türkan Şoray yorumu! Sizce kim haklı?

Twitter'da bir kullanıcı, Türkan Şoray'ın başrol oynadığı ve bir döneme damga vuran Tatlı Hayat dizisindeki oyunculuğunu eleştirdi. Kullanıcı, "Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de... Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor" diye bir tweet attı.

Ali Poyrazoğlu'nun bu paylaşımı beğenmesi sonrası ikili arasındaki yıllar süren dostluk da yara aldı. Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu 1995 yılında yayınlanan Yer Çekimli Aşklar filminde birlikte rol almışlardı.

Siz Türkan Şoray'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz?

Siz Türkan Şoray'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz?
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Türkan Şoray
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