Türkan Şoray'a 40 yıllık dostundan şok! Ali Poyrazoğlu o paylaşımı beğendi

Türkan Şoray'ın oyunculuğunu eleştiren bir kulllanıcının paylaşımını beğenen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu kırk yıllık dostuna hayal kırıklığı yaşattı.

Twitter'da bir kullanıcı, Türkan Şoray'ın başrol oynadığı ve bir döneme damga vuran Tatlı Hayat dizisindeki oyunculuğunu eleştirdi. Kullanıcı, "Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de... Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor" diye bir tweet attı.

Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de. Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor. — altan (@littleiv3) January 27, 2022

Ali Poyrazoğlu'nun bu paylaşımı beğenmesi sonrası ikili arasındaki yıllar süren dostluk da yara aldı. Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu 1995 yılında yayınlanan Yer Çekimli Aşklar filminde birlikte rol almışlardı.

Siz Türkan Şoray'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Evet Hayır



