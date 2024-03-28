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Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: İyi haberlerin...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 15:10
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Kadir İnanır ile pek çok dizide rol alan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan paylaşım geldi. Yoğun bakımda olan İnanır için Türkan Şoray "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun" dedi.

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır paylaşımı: İyi haberlerin...

Sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, inme geçiren İnanır bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Entübe edilen ve yoğun bakımda olan İnanır için son olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi. Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" demişti.

turkan

Türkan Şoray arkadaşı Kadir İnanır'ın fotoğrafını paylaşarak "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.

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