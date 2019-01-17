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Turkcell’e 92 milyon TL ceza kesti!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 17.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu Turkcell’e tam 92 milyon TL ceza kesti. Peki, Rekabet Kurumu neden Turkcell’e bu cezayı kesti? Hotspot olayı ile alakası var mı? İşte Rekabet Kurumu ile Turkcell arasındaki son olaylar.

Turkcell’e 92 milyon TL ceza kesti!

Rekabet Kurumu bugün Turkcell’e tam 91.9 milyon TL ceza kestiğini açıkladı. Turkcell’in distribütörlerine ve bayilerine yönelik izlemiş olduğu fiyat politikasını yanlış bulan Rekabet Kurumu, bu olayı 2011 yılından beri araştırıyordu. Bugün ise oldukça yüksek diyebileceğimiz bir ceza Turkcell’e kesilmiş oldu.

Rekabet Kurumu Turkcell’i neyle suçluyor?

Rekabet Kurumu’nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Turkcell yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etti. Bu yüzden bu ceza Turkcell’e kesildi. Aşağıdan Rekabet Kurumu’nun resmi açıklamasına ulaşabilirsiniz.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen 06.06.2011 tarih ve 11-34/742-230 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 sayılı kararı ile yeniden satış fiyatının tespiti iddiaları bakımından kısmen iptal edilmesi üzerine, iptal kararının gereğinin yerine getirilmesine yönelik olarak 31.05.2018 tarih ve 18-17/297-M sayılı Rekabet Kurulu kararı ile yürütülen ek çalışma tamamlandı.

10.01.2019 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin kontörlerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
turkcell Teknoloji

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