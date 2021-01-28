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Turkcell e-Futbol Milli Takımı’nın PES kadrosu belli oluyor

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 28.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Turkcell e-Futbol Milli Takımı’nın PES kadrosu belli oluyor

Turkcell’in ana sponsoru olduğu eMilli Takımlar’ın PES oyunu kadrosu seçiliyor. Seçmelerde büyük final 29 Ocak’ta oynanacak.

TURKSPORU’nun destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı’nın 2021 kadrosu seçiliyor. FIFA ve UEFA’nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımlar’ın belli olacağı, Turkcel'le Milli Takım seçmelerinde ilk büyük final PES oyununda yaşanacak. UEFA eEuro 2021elemeleri ile FIFA eNations Cup elemelerinde Türkiye’yi temsil edecek kadroların belirleneceği PES Büyük Finali 29 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

MAÇLAR CANLI YAYINLANACAK

Verilen bilgiye göre, toplamda 8 kişinin millileri temsil etmek için mücadele edeceği seçmelerde maçlar en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. İkili eşleşmelerde iki galibiyet alan oyuncular, Türkiye’yi PES oyununda temsil etme hakkını da kazanacak. Büyük finalin maçları TFF youtube ve TFF 1923 Twitch kanallarından yayınlanacak.

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İLK BÜYÜK SINAV 15 MART'TA

Turkcell e-Futbol Milli Takımı’na seçilecek oyuncular için ilk büyük sınav ise UEFA eEuro 2021 ön elemeleri olacak. Ay yıldızlılar, 15 Mart’ta gerçekleştirilecek ön elemelerde birinci olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkını elde etmek için ter dökecekler. Seçmelerde FIFA oyunu için yapılacak büyük final ise şubat ayında oynanacak.

(İHA)

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