MAGAZİN

Türker İnanoğlu'ndan Cüneyt Arkın ile ilgili flaş açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Yapımcı ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a yapılan teklifi ve usta sanatçını bu teklif karşısındaki tepkisini açıkladı.

Türker İnanoğlu'ndan Cüneyt Arkın ile ilgili flaş açıklama!

Nam-ı diğer 'Bay sinema' Türker İnanoğlu, "Türkan Şoray'ın erkek olanı" diye tanımladığı usta sanatçı Cüneyt Arkın hakkında flaş bir açıklama bulundu.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; 81 yaşındaki yapımcı ve senaryo yazarı, "Cüneyt Arkın'a bir dizi teklifi gitmiş ama kabul etmemiş galiba" sorusuna, "Bir yerde okudum ben de bunu. Ayıptır! Bugün dizilerde çok büyük paralar var. Haftada 50-60 bin lira kazanan oyuncular var. Aramışlar bunu. Bir rol ve çok küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış! Koskoca adamı ağlatmışlar!" yanıtını verdi.

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