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Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyze için istenen ceza belli oldu

08.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da çöp evde bulunan çocuk Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kaçırdığı öne sürülen yeğeni C.M.A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan P.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. K.P.A. hakkında, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıl hapis istendi. İşte olayın detayları...

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyze için istenen ceza belli oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda dairesi olan A.S., evini 1 Temmuz 2020'de P.A.'ya kiraya verdi. Ancak P.A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine A.S., avukatı aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen davalara P.A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için P.A.'ya tebligat gönderdi. Ancak P.A., kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren P.A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen P.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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ÇÖP EVDEN ÇOCUK ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

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TEYZE TUTUKLANDI, YEĞEN KORUMA ALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, P.A.'ya ulaşamadı. Çocuğun P.A.'nın kız kardeşi Y.A.'nın olduğu ve isminin de C.M.A. olduğu belirlendi. P.A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze P.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan P.A., Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu.

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C.M.A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Antalya’ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp, Akdeniz Üniversitesi’ne kaldırılan C.M.A., tedavisinin sona ermesinin ardından Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

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MART AYINDA HAKİM ÖNÜNE ÇIKACAK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısınca hazırlanan 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları kabul etmeyen P.A. hakkında, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. P.A.'nın, mart ayında, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.

(DHA)

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Bursa çocuk çöp ev

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