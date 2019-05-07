Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 41 ülkede 1,2 milyar çalışanı kapsayan ve çalışma koşullarını inceleyen karşılaştırmalı araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların yüzde 60'a yakını haftada 48 saatten fazla çalışıyor. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 15, ABD'de yüzde 19 ve Çin'de yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'ye en yakın oran ise yüzde 47 ile Uruguay. ILO, haftada 48 saatin üstündeki çalışma süresini "uzun çalışma haftası" olarak nitelendiriyor.

Raporda dikkat çekilen bir başka nokta ise Türkiye'de istihdam piyasasındaki eşitsizlik. Rapora göre erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 65 iken kadınlarda bu oranın yüzde 28 seviyesinde kaldığı görülüyor. Eşitsizlik bütün sektörlerde gözlemlenirken, erkeklerin her sektörde işgücüne katılım oranı kadınlardan daha fazla.

ERKEKLERE DAHA FAZLA ÜCRET

Türkiye'de kadınların istihdamı daha çok servis sektörü ve satış alanlarında yoğunlaşırken, sağlık ve eğitim alanlarında da kadınların ağırlığı dikkat çekiyor. Rapora göre Türkiye'de erkekler ortalama bin 750 Türk Lirası ücret alırken, kadınlar bin 350 TL alıyor.