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Türkiye'de 6 tane var, yedincisi Düzce'ye geliyor

22.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 6 adet bulunan ve yedincisi Düzce’ye kurulacak olan, çocukların bilim ve teknoloji ile buluşturulmasını sağlayan en önemli saç ayaklarından Bilim Merkezinin yapım çalışmalarına başladı.

Türkiye'de 6 tane var, yedincisi Düzce'ye geliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yakından ilgilendiği Bilim Merkezi, başta Düzce olmak üzere bölgeye hitap ederek geleceğin bilim insanlarını Türkiye’ye kazandıracak. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Düzce Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde yapımına başlanan Bilim Merkezinde, çocukların bilimi daha iyi anlaması, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile öğrenmeleri hedefleniyor.

7 bin 630 metrekare alan içerisinde yapımına başlanan Bilim Merkezinde yok yok. Bin 600 metrekarelik alan içerisinde sergi salonları ve deney düzenekleri yer alırken, 200 metrekarelik oyun alanı, sessiz kütüphane, içerisinde oturma alanları olan bilim mağazası, 12 adet ileri düzeyde geliştirilmiş bilim atölyesi yer alırken, teras katında ise 30 kişilik planetaryum olacak.

19 milyona mal olacak

Bilim Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, projenin içerik ve detaylarına yönelik Başkan Yardımcıları Okan Kaltu ve Serkan Yılmaz’dan bilgi aldı. Başkan Özlü, burada yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz yıl içerisinde TÜBİTAK heyetinin incelemelerinin ardından mevcutta Sosyal Yaşam Merkezi olarak bilinen alanı yaklaşık 3,7 milyon TL yatırım ile Bilim Merkezine dönüştüreceğiz. TÜBİTAK’ta iç kısmının dizaynı için 15 Milyon TL’lik bir yatırım yapacak. Türkiye’de sadece 6 adet olan bu merkezin 7’ncisini Düzce’ye kazandırmış olmaktan ötürü son derece mutlu ve gururluyuz. Düzce’mize hayırlı olsun” dedi.

Deneyleyerek öğrenecekler

Bilim Merkezinden tüm çocukların yararlanmalarını hedeflediklerini belirten Başkan Özlü, “Çocuklarımız burada bilim ve teknolojiyi deneyleyerek öğrenecekler. Seveceklerinden de şüphem yok. Bu merkez sadece ilimize değil, bölgemiz ve ülkemiz adına da önemli bir yatırımdır. Biz, geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimize yatırımımızı yapıyoruz. Geleceğin dünyasında bilim ve teknoloji ile donanmış insanlarımız sayesinde Düzce kazanacak, ülkemiz kazanacak” şeklinde konuştu.

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Düzce
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