Türkiye'de bir ilk! Futbolcular bu duruma şaşırıp kalacak! Nuri Şahin'den büyük yenilik...

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik'in daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Şahin, sosyal medya hesabından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan ile çekildiği bir fotoğrafa yer verdiği paylaşımında, "Bu bir veda değil. Senin için, hepimiz için, Türk futbolu için yeni bir hikayenin ilk sayfası. Ne kadar özel bir yetenek olduğuna hem sahada hem de hocan olarak birlikte mücadele verirken şahit oldum. Hayatın senin için yazdığı senaryonun her satırında hiç yılmadan, geri adım atmadan mücadele ettin. Çok çalıştın, emek verdin ve şimdi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Yeni maceran çok daha iyi yerlere geleceğinin ilk işareti. Daha iyisini de başaracağından hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"YOLUN AÇIK OLSUN KARDEŞİM"

"İyi gününde de kötü gününde de her zaman hep yanında olacağım." diyen Şahin, "Performansınla ve karakterinle bizi her zaman gururlandıracaksın. Yolun açık olsun kardeşim, her şey gönlünce olsun. Hep mutlu ol ve de en önemlisi, bir gün elbet yine beraber olacağız." görüşlerine yer verdi.

NURİ ŞAHİN'DEN BİR İLK: UYKU KOÇU GETİRİYOR!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın "taç antrenörü" getireceğini açıklamasının ardından Nuri Şahin de benzer bir yeniliğe imza attı. Antalyaspor "uyku koçu" getiriyor.

Nuri Şahin, "Uyku koçu Nick Littlehales ile çalışacağız" açıklaması yaptı.

NİCK LİTTLEHALES KİMDİR?

Nick Littlehales; sporcu uyku koçu. Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, İngiltere'deki futbol ve bisiklet takımlarına çalışmış. 90'ların ortasından sonuna kadar ManU, yenilmez Arsenal, 2012 Londra Olimpiyatları'nda rekor kıran İngiliz bisikletçiler hep onunla çalışmış.