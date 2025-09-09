YEMEK

Türkiye'de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar

Dünyanın en değerli baharatı olan safranın kilosu 250 bin TL'yi buldu. Türkiye'de de yetişen değerli baharatın fiyatının yüksek olmasından dolayı hemen sahtesini yaptılar. Birçok derde deva olan baharatı sahtesiyle orijinalinden ayırt etmek ise çok basit. İşte detaylar...

Ufuk Dağ

Dünyanın en değerli baharatı safranın yüksek fiyatı, sahtesinin piyasaya sürülmesine neden oldu. Mısır püskülleri boyanarak yapılan sahte safranlar satışa sunuluyor.

Türkiye de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar 1

KİLOSU 250 BİN LİRA

Dünyanın en değerli baharatı olarak bilinen safranın gramı 250 liradan kilosu ise 250 bin liradan alıcı buluyor. İran'ın belli başlı bölgelerinde, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde ve Türkiye'de Safranbolu'da az miktarda yetiştirilebilen birçok hastalığa şifa olan safran, kadınlarda adet sancısı azaltıcı, göz sağlığına destekleyici ve kalp damar sistemini de dengeleyip düzenleyici etkileriyle biliniyor.

Türkiye de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar 2

YÜKSEK FİYAT SONRASI SAHTESİ ÇIKTI

Binlerce safran çiçeğinin üzerinde bulunan kırmızı tepecikler sabahın erken saatlerinde tek tek elle toplanarak aroması ve rengini vermesi için kurumaya bırakılıyor. Safranın fiyatının yüksek olması sahtelerinin üretilmesine neden oldu. Sahte safranlar mısır püskülleri boyanarak ‘safran' görünümü verilerek elde ediliyor. Mısır püskülleri safran boyutunda kesilen mısır püskülleri gıda boyası ile boyanarak ve saf safran gibi satışa sunuluyor. Sivas'ta 26 yıldır aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü gösterip, mısır püskülünün nasıl sahte safrana dönüştürüldüğünü anlattı.

Türkiye de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar 3

"SUDA ERİYORSA SAFRANDIR"

Aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü göstererek, sahte ve gerçek safranın suya atılarak ayır edilebileceğini belirtip, "Piyasada safran diye satılan sayısız ürün var. Safranın sahtesini üretmek için mısır püskülü kullanılıyor, gıda boyası ile boyuyorlar, kokusunu verip safran diye satıyorlar. Safranın kilosu çok pahalı olduğundan insanları kandırmak için böylesi bir şey yaparlar.

Türkiye de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar 4

Gerçek safran İran'da yetişir, safran binlerce çiçekten tane tane toplanır ve kurutulur. Hacmi küçük olduğu için de pahalılığı meydana gelir. Safran antioksidan olduğu için insan vücudunun hastalıkları yenmesinde fayda sağlar. Özellikle kadınlara adet döneminde sancılara karşı kolaylık sağlar. Ayrıca ülkemizde de Safranbolu'da yetişen safran da yemeklerde İran'dan getirtmiş olduğumuz safranın gramı 250 liradan satılıyor, kilogram fiyatı ise 250 bin liradan alıcı buluyor. Safran sadece yemeklerde değil kimi zaman da yazı yazmak için boya yapımında kullanılır.

Türkiye de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar 5

Safranın gerçek olup olmadığını ayırt edebileceğimiz en büyük özelliklerden birisi, suya attığımız zaman kendisi erir ve rengini verip suda yok olur ancak mısır püskülünden yapılan sahte safran boyayı verir ancak eriyip yok olmaz. Gerçek olup olmadığı da bu şekilde ayırt edilebilir" dedi.

Türkiye de de yetişiyor! Kilosu 250 bin TL... Hemen sahtesini yaptılar 6

