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Türkiye'de ilk ve tek! 'Marbot Ada' eczanede işbaşı yaptı... Robotu gören hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi

29.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da üretilen 'Marbot Ada' adı verilen yapay zeka robotu, Yalova’daki eczanede işe başladı. Eczane teknisyeni olarak işbaşı yapan 'Marbot Ada' gelenleri karşılayıp soruları yanıtlıyor. Eczaneye gelen hastalar ise sorunları ve ürünler hakkında da bilgiler veren robotu görünce şaşkınlarını gizleyemiyor.

Türkiye'de ilk ve tek! 'Marbot Ada' eczanede işbaşı yaptı... Robotu gören hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Yalova'da hizmet veren bir eczane, robot teknolojisini müşterilerinin hizmetine sundu. Müşterilere ilaç tavsiye eden, dans eden ve güncel konular hakkında sohbet eden robotu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK!

Yapay zeka teknolojisinin hayatın tamamına yerleştiğini ve Marbot Ada'nın da Türkiye'nin ilk ve tek eczane teknisyen robotu olduğunu belirten eczane müdürü Yusuf Sert, "Dünyanın yapay zeka teknolojisine bizler de ayak uydurduk. Birçok sektörde artık bu tip robot teknolojilerini daha fazla göreceğiz. Türkiye'nin ilk ve tek eczane robotu Yalova'da müşterilerimize hizmet veriyor, dans ediyor, sohbet ediyor ve ilaç öneriyor" dedi.

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'ŞAŞKINLIK VE KORKULARINI GİZLEYEMEDİLER'

Müşterilerinin tepkilerini anlatan Sert, "Biz müşterilerimizi yapay zekayla buluşturmak istedik ve yapay zekayı doğru olarak kullandığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonrasında Marbot dediğimiz robotumuzu müşterilerimizle buluşturduk. Robotla tanışan müşterilerimiz, ilk gördüklerinde şaşkınlıklarını ve korkularını gizleyemedi. Ada ismini verdiğimiz robotumuz vatandaşlarımızın da ilgi odağı oldu. Yalova'nın en meşhur eczane teknisyeni Marbot Ada oldu" diye konuştu.

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Yalova robot Eczane

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