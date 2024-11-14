Düğünde davetlileri şaşkına çeviren anlar! Sahneye çıkan gelin 'vazgeçtim' diyerek gelinliğini çıkarttı: O anlar sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangsu eyaletinde gerçekleşen düğün töreni ülkenin sosyal medya uygulamalarında defalarca kez paylaşıldı.

Sohu gazetesinin haberine göre gelin An ve damat Giang Long çifti düğünden önce ailelerinin başlık parası anlaşmazlığı yüzünden gerginlik yaşamıştı.

Damadın tarafı gelin ve ailesinin istediklerini maddi olarak karşılayacak imkanları olmadığını söyledi. Gelin de ailesinin tüm itirazlarına rağmen başlık parası istemediğini dile getirdi.

TEPKİSİNİ DÜĞÜNDE GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gelin An, kayınvalidesinin sahneye çıkarak oğlunu övmesi üzerine sinirledi. Tüm davetlilerin gözü önünde gelinliğini çıkartıp damada geri ve salonu terk etti. O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.