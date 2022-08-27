HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de yılbaşından bu yana 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'de yılbaşından bu yana 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

27.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göç İdaresi Başkanlığı yılbaşından itibaren bugüne kadar sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 73 bin 836'ya ulaştığını açıkladı.

Türkiye'de yılbaşından bu yana 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 19-25 Ağustos tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

YILBAŞINDAN BUGÜNE 200 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENDİ

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 200 bin 897 olarak gerçekleşti.

5 BİN 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yine 19-25 Ağustos tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren ve güvenlik güçlerinin denetimleri sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı 5 bin 52 oldu. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1847'sinin Afganistan uyruklu, 268'inin Pakistan uyruklu ve 2 bin 937'sinin diğer uyruklardan olduğu aktarıldı.

2 BİN 383 DÜZENSİZ GÖÇMENE SINIR DIŞI

Aynı tarihler arasında 1282'si Afganistan, 244'ü Pakistan ve 857'si diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 383 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılının başından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 73 bin 836'ya yükseldi.

Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısının 17 bin 120 olduğu vurgulandı. Bunların da 4 bin 270'inin Afganistan, 5 bin 148'ini Pakistan uyruklu, 7 bin 702'sinin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can pazarı! Yolcu otobüsü gişelere çarptı: 3'ü ağır 40 yaralıCan pazarı! Yolcu otobüsü gişelere çarptı: 3'ü ağır 40 yaralı
Sosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisiSosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisi
Müstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa ettiMüstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa etti
Anahtar Kelimeler:
göçmen sınır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın

'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Batman’da korkunç olay! Şizofren hastası baba dehşet saçtı, kızına baltayla vurdu...

Batman’da korkunç olay! Şizofren hastası baba dehşet saçtı, kızına baltayla vurdu...

Komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı

Komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyor

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyor

10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'

10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'

İlginizi Çekebilir

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.