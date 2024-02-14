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  4. Türkiye Erzincan'dan gelecek güzel habere kilitlendi! Arama kurtarma sürerken, o detayı Haluk Levent duyurdu: Kendi imkanlarıyla kurtulmuş!

Türkiye Erzincan'dan gelecek güzel habere kilitlendi! Arama kurtarma sürerken, o detayı Haluk Levent duyurdu: Kendi imkanlarıyla kurtulmuş!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ekipler saatlerdir toprak altında kaldığı belirtilen 9 kişiye ulaşmaya çalışırken, bir işçinin göçükten kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. Söz konusu detayı Haluk Levent duyurdu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Kanadalı bir şirketin altın madeninde cevher döküm sahasında yaşanan toprak kayması, bütün gözleri bölgeye çevirdi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

9 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 9 işçinin olduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TOPRAK KÜTLESİ 100 DÖNÜMLÜK ALANA YAYILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

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O DETAYI HALUK LEVENT PAYLAŞTI

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

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"KENDİ İMKANLARIYLA KURTULMUŞ"

Levetn, söz konusu paylaşımda "Ahbaplar bildirdi. İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar." ifadelerine yer verdi.

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Göçük altındaki 9 kişi için çalışmalar ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Haluk Levent
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