Türkiye Eurovision'a katılacak mı? Sevindiren gelişme!

2013 yılından beri yarışmada yer almayan Türkiye, en son 2012 yılında Can Bonomo’nun temsili ile yarışmaya katılmış ve Eurovision’dan 7. olarak ayrılmıştır. Tam 8 senedir tüm dünya ülkelerinin yer aldığı şarkı yarışmasında bulunmayan Türkiye, tekrar Eurovision heyecanı yaşayacak mı? Birçok kişi, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü’nden gelen o sevindirici haberle heyecanlandı. Peki Türkiye, Eurovision’a katılacak mı?

TÜRKİYE EUROVİSİON’A KATILACAK MI?

Eurovision’a dönüş sinyali TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Eren, verdiği bir röportajda TRT'nin son projeleri, yeni kanalları ve en çok merak edilen Eurovision ile ilgili konuştu.

TRT’nin “puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız” kararına halen sadık olduğunu belirten Eren, “Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz” açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.

HADİSE POLEMİĞİ

2009 yılında Eurovision’da “Düm Tek Tek” isimli şarkısı ile ülkemizi temsil eden Hadise hakkında bir iddia ortaya atıldı.