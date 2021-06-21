Türkiye Eurovision'a katılacak mı? Sevindiren gelişme!

2013 yılından beri yarışmada yer almayan Türkiye, en son 2012 yılında Can Bonomo’nun temsili ile yarışmaya katılmış ve Eurovision’dan 7. olarak ayrılmıştır. Tam 8 senedir tüm dünya ülkelerinin yer aldığı şarkı yarışmasında bulunmayan Türkiye, tekrar Eurovision heyecanı yaşayacak mı? Birçok kişi, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü’nden gelen o sevindirici haberle heyecanlandı. Peki Türkiye, Eurovision’a katılacak mı?
Eurovision’a dönüş sinyali TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Eren, verdiği bir röportajda TRT'nin son projeleri, yeni kanalları ve en çok merak edilen Eurovision ile ilgili konuştu.
TRT’nin “puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız” kararına halen sadık olduğunu belirten Eren, “Yönetim kurulumuz da hâlâ aynı kararda devam ediyor, ama bu arada ‘Eurovision’la da görüşüyoruz” açıklamasında bulunarak, yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi.
HADİSE POLEMİĞİ
2009 yılında Eurovision’da “Düm Tek Tek” isimli şarkısı ile ülkemizi temsil eden Hadise hakkında bir iddia ortaya atıldı.
Hadise’nin Eurovision’daki performansının, TRT Yönetim Kurulu’nda soruna sebep olduğu ve Hadise’nin giydiği kıyafet yüzünden TRT yönetimi ve iktidar arasında polemik yaşandığı ifade edildi. Bu dönemden sonra ise bir daha Eurovision’a kadın şarkıcı gönderilmemesine karar verildiği söylendi.
Hadise, 2009 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen yarışmada ülkemizi “Düm Tek Tek” isimli şarkısı ile temsil etmiş ve yarışmadan dördüncü olarak ayrılmıştır.
Bu haberlerden sonra ise Hadise, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden attığı bir tweetle ifade etti.
#DümTekTek ❤️ https://t.co/lgzSnFTfN8— HADISE ACIKGOZ (@Hadise) May 29, 2021
2012 yılına kadar Eurovision’da yarışan Türkiye, 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamalar sebebiyle yarışmadan çekilme kararı almıştır. En son 2012 yılında Can Bonomo’nun performansıyla gerçekleşen Eurovision’da Türkiye, 7. Sırada yer almıştır.
2013'ten beri Eurovision'a katılmayan ülkemiz, TRT'nin Avrupa Yayın Birliği'nin bir üyesi olmaya devam ediyor. Bu sebeple Türkiye’nin halen istediği zaman yarışmaya katılma hakkı bulunuyor.
HAKSIZLIK İDDİASI
Yapılan resmi açıklamada TRT, kararın yarışma kurallarında yapılan değişiklikler ve "haksızlık"ların etkili olduğunu belirtmiştir.
TRT, Eurovision'da oylamaların 2000'li yıllarda izleyici oylamasıyla yapıldığını ve bunun Türkiye'nin başarı kazanmasında etkili olduğunu vurgulamıştır. 2011'den itibaren ise izleyici oylarının etkisinin yarıya indirilmesini (%50 izleyici, %50 jüri), ayrıcalıklı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın lehine bir karar olarak yorumlamıştır.
Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU’nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer vermiştir.
2003'te Sertap Erener, “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye'yi temsil ettiği Letonya'daki Eurovision finalinde 1. Olmuştur.
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