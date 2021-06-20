Türkiye Eurovision'a yeniden mi katılacak? Türkiye Eurovision için yeşil ışık yaktı!

Yıllarca Eurovision Şarkı Yarışması'nın tüm dünyaca büyük bir heyecanla izlenirdi. Ancak ülkemiz 2013 yılından bu yana Eurovision'a katılmama kararı almıştı. Her yıl Türkiye katılım sağlayacak mı şeklinde düşünülürken yarışma konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan Eurovision iddialarının ardından vatandaşları merak sardı. Peki Türkiye Eurovision'a tekrar katılım sağlayacak mı? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE EUROVİSİON'A TEKRAR KATILACAK MI?

Türkiye ilk kez uluslararası şarkı yarışması olan Eurovision'a 1975'te Semiha Yankı ile katılım sağlamıştı. Yıllarca birbirindne yetenekli sanatçıların katılarak ülkemizi temsil ettiği yarışmada, 2003 yılında Sertap Erener ile birinciliği yakalamıştık. Son olarak sevilen yarışmaya ise ülkemizden Can Bonomo katılmıştı. 2012 yılında "Love Me Back" şarkısıyla yedinci olan Bonomo'dan sonra Türkiye, yarışmaya katılamama kararı almıştı. Geçen yılların ardından yaşanan son gelişme ile müjdeli haber verildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, verdiği röportajda yeniden Eurovision'a katılım sağlanacağının sinyalini verdi. Açıklamalar doğrultusunda önümüzdeki yıl ülkemizin tekrar sevilen şarkı yarışmasına katılmak için görüşmelere başlandığı ortaya çıktı.





