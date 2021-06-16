SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

16.06.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda mücadele eden milliler, turnuvanın ilk iki maçını puan alamadan bitirdi. Milliler, turnuvanın açılış maçını İtalya’ya karşı 3-0 kaybetmişti. İkinci maçta ise Bakü’de Galler ile karşılaşan Şenol Güneş ve öğrencileri, bu maçı da gol atamadan 2-0 mağlup tamamladı. Bunun üzerine milli takımın gruptan nasıl çıkacağı soruları akıllara geldi. İşte, Türkiye’nin EURO 2020’de gruptan çıkma ihtimalleri…

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Ay-yıldızlı ekip 1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleni 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçını İtalya ile birlikte gerçekleştirmişti. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı.

0x0-euro-2020de-turkiye-gruptan-nasil-cikar-en-iyi-3-ihtimali-1623867930531

Roma'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından Galler maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçen milliler, Galler'in ardından İsviçre'ye karşıda Bakü'de mücadele edecek.

0x0-euro-2020de-turkiye-gruptan-nasil-cikar-en-iyi-3-ihtimali-1623867928597

Grubun ikinci maçında Galler'e 2-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçların sonunda -5 averaja sahip oldu. Gruptan çıkma şansını oldukça zora sokan milliler, Pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...Türkiye Galler maçının sonunda ortalık ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

ÖZET | Türkiye 0-2 GallerÖZET | Türkiye 0-2 Galler

GRUPLARI 3. BİTİRENLER DE ÇIKABİLECEK

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü bitiren takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldıBurak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENECEK?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ekrem İmamoğlu: Gurur duyuyorumEkrem İmamoğlu: Gurur duyuyorum
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
gene başladık ihtimal kovalamaya… ordan eltisi gelirse burdan babanesi bilmemne derse…
çıkamayız
10 tane atarsak anca çıkarız

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Mert Günok'un yeni takımı belli oldu!

Mert Günok'un yeni takımı belli oldu!

Devin Booker Fenerbahçe Beko'da

Devin Booker Fenerbahçe Beko'da

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.