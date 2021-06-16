Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Ay-yıldızlı ekip 1 ay boyunca sürecek olan futbol şöleni 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçını İtalya ile birlikte gerçekleştirmişti. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı.

Roma'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından Galler maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçen milliler, Galler'in ardından İsviçre'ye karşıda Bakü'de mücadele edecek.

Grubun ikinci maçında Galler'e 2-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçların sonunda -5 averaja sahip oldu. Gruptan çıkma şansını oldukça zora sokan milliler, Pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

GRUPLARI 3. BİTİRENLER DE ÇIKABİLECEK

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü bitiren takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.