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Türkiye güzeli İdil Bilgen doktorluk görevi için atandığı Bingöl'e gitmemişti! Bakın neredeymiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 10:10
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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı. Ancak Bilgen, 15 gün dolmasına rağmen görevine başlamadı. Bilgen’in nerede olduğu ortaya çıktı.

Türkiye güzeli İdil Bilgen doktorluk görevi için atandığı Bingöl'e gitmemişti! Bakın neredeymiş

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen gündemden düşmüyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti.

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Bingöl'e zorunlu görev yerine gitmeyen Türkiye güzeli İdil Bilgen'in ABD'de olduğu öğrenildi. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısına katıldı.

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Bilgen'in zorunlu görevine başlayabilmesi için 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermesi gerekiyor. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

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İdil Bilgen
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