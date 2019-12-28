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  4. Türkiye için bugün büyük bir adım atıldı

Türkiye için bugün büyük bir adım atıldı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Uzun zamandır beklenen yerli otomobil tanıtıldı. Peki, yerli otomobil hangi donanımlara sahip?

Türkiye için bugün büyük bir adım atıldı

Türkiye’nin uzun zamandır beklediği an geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde merakla beklenen yerli otomobil resmen tanıtıldı. 150 kW motor gücüne sahip olan otomobilin 2 çeker sürümü 200 beygir ve 4 çeker sürümü ise 400 beygir gücünde.

Elektrikli bir yapıda olan otomobilimiz 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 batarya dolumu sunuyor. Li-ion pil hücreleri ile 300 KM ve 500 KM menzile sahip olan otomobilimizde güncellemeler uzaktan 4G ve 5G bağlantıları ile sunulacak. Arıza durumunda teknik ekip uzaktan bağlanıp, arızaları çözebilecek.

400 beygir gücünde olan model 0 – 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşıyor. 200 beygir gücünde 0 – 100 km hıza 7.6 saniyede ulaşıyor.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş yerli otomobil projesini anlattı. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Dünyanın en iyilerini Türkiye’de bulduğumuzda, yoksa yurt dışından bularak beraber çalışıyoruz. Peki etrafımızda oluşturmaya çalıştığımız kimlerdir diye değinmek istiyorum. Biz aylardır Türkiye’deki yan sanayi ve tedarikçilerle beraber başlıyoruz. Peki otomobili yaptık, şarj altyapısı ne durumda? Bu konuda bakanlıklarımızla ortak çalışıyoruz. 2022 yılında şarj altyapı ünitelerinin çözüleceğine inanıyoruz.

Peki Bilişim Vadisi’ne neden geldik? Türkiye’deki otomotivin merkezine geldik. Fabrikamızı da çok yakınlara konumlandıracağız. Ve bilişim vadisinde, işbirlikçiler, girişimciler olarak altyapıyı bulduğumuz için de Türkiye’nin mobilite ekosistemini kuracağız.

Bizim farkımız ne olacak? Her şeyden önce biz ortaklık yapımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyon araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 sene içinde 5 modelimiz olacak. Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız.

Ürünümüze baktığımızda 200 beygir ve 400 beygir iki alternatif olacak. 500 km menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Akıllı bağlantı, internet üzerinden güncelleme; otomobilimizde standart olarak sunulacak. Otonom seviyesine hazır bir teknolojiyle yola çıkıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan birisi sürüş güvenliği. Her türlü ön görüleri düşünerek ve ürün geliştirme sürecini kısaltacak şekilde ilerliyoruz.

Yerli otomobil holografik asistan ile geliyor

Peki teknoloji odağımızda ne var? Bir, özgün teknoloji var. Bataryasını sıfırdan geliştirdiğimiz, hiçbir yerden almadığımız, tamamıyla bizim ihtiyaçlarımıza uygun bir teknoloji. Yetkinlik; ülkemizde savunma sanayiinde mükemmel mühendislerimiz var. Otomobilimizin modellemesiyle bir sürü simülasyonu hızlı şekilde yapabiliyoruz. Dönüşüm; teknolojiyle birlikte ilerleyerek evinizdeki aletlere bağlanabilen bir teknolojiden bahsediyoruz.

Türkiye’nin otomobili ne demektir? Her şeyden önce Türkiye’nin küresel bir markasıdır. Kararlarını bağımsız verebilen, eko sistemini kendisi oluşturabilen bir şirket. Doğru zamanda doğru yola çıktığımızı söylemiştik. Yetkinliklerimize baktığımızda, yapabileceklerimize baktığımızda doğru yerde yola çıktık diyoruz.

Yerli otomobilin tasarımı bakın kime yaptırılacak?

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye yerli otomobil

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