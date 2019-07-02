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“Türkiye’nin en yakışıklı erkeği" Ulaş Tuna Astepe seçildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yapılan “Türkiye’nin en yakışıklı kimdir" anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Ulaş Tuna Astepe birinci oldu.

‘2.Sayfa’nın başlattığı “Türkiye’nin En Yakışıklı 5 Erkeği” anketi sonuçlandı.

120 binin üzerinde yorum alan ankette “En yakışıklı” Ulaş Tuna Astepe seçildi.

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Ulaş’ı sırasıyla Akın Akınözü, Burak Özçivit, Can Yaman ve Kıvanç Tatlıtuğ takip etti.


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Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe Akın Akınözü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kıvanç Tatlıtuğ' un olduğu bir listede Ulaş Tuna gibi vasat birinin birinci olması ankete katılanların ne denli cahil olduklarını kanıtlamaktadır. Bu anket bir komedidir. Kıvanç Tatlıtuğ Uluslarıarası bir platformda best model seçilmişken başvurusu bile bulunmayan birinin birinci olması gerçekten bu anketin seviyesinin ne denli zayıf olduğunun kanıtıdır. : )
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