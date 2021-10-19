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Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! Listenin zirvesine o il yerleşti

19.10.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların verdiği bilgileri baz alarak Türkiye'nin en zeki illerini tespit etti.

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! Listenin zirvesine o il yerleşti

Zeka Testi Merkezi, internet adresindeki IQ testinde kullanıcıların sonuçlarına göre bir araştırmaya imza attı. Test kullanıcıların bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak başladı ve ulaşılan puanlarla liste belirlendi. İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması yapıldı.

ZİRVENİN SAHİBİ ESKİŞEHİR OLDU

ZEKA

276 bin 565 kişiden toplanan verilere göre Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 kenti belli oldu. İlk 20’ye giren iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler dikkat çekti. Listenin zirvesinde Eskişehir yer alırken son sıraya ise Denizli yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Eskişehir İstanbul İzmir
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