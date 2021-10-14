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Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri belli oldu

14.10.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere merkezli Global English Editing verilerine göre dünyanın en çok kitap okuyan ülkelerinin listesi açıklandı. Türkiye ilk 20 ülkenin içindeki yerini alarak 18’inci sıraya yerleşti.

Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri belli oldu

Dünyada kitap okumak için en çok zaman ayıran ülkelerinin listelendiği açıklamada zirveye Hindistan oturdu. Hindistan’da ortalama her vatandaş haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuyor.

Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6’sı Asya’da yer alırken, 4 ülke ise Avrupa’dan sıralamaya girdi. Listede Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu.

Kitap okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer alıyor.

"TÜRKİYE 18'İNCİ SIRADA

İlk 10 içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin 18'inci sırasında bulunuyor.

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