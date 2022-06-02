Türkiye'nin gündemine oturmuştu! ABD'de milyonluk vurgun, Türk kızı Akasya Yaşaroğlu çete üyesi çıktı

ABD'de büyük mağazalardan ürün çalıp bunları e-bay'dan satışa çıkaran çete çökertildi. 3.8 milyon dolarlık (yaklaşık 62 miyon 508 bin TL) vurgun yapan çete üyelerinden biri de Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu çıktı. Yaşaroğlu, 'New York'taki Türk öğrenci' sıfatıyla 2020 ABD başkanlık seçimlerini yorumlamasıyla Türkiye'de gündeme oturmuş ve Rafet El Roman'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle adından söz ettirmişti.

BÜYÜK MAĞAZALARDAN ÜRÜN ÇALIP SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

ABD'de Bloomingdale's, Macy's, Duane Reade ve Sephora gibi büyük mağazalardan ürün çalıp bunları e-bay'dan satışa çıkaran çete çökertildi. 41 üyeli çetenin 3.8 milyon dolarlık (yaklaşık 62 miyon 508 bin TL) vurgun yaptığı ortaya çıktı. Çalıntı perakende eşyanın yanısıra, 550'den fazla hediye nakit kartına ve çetenin elebaşı Rubinov'un 300 bin dolardan fazla nakit parasına el konuldu. Gözaltına alınan 41 sanık, 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

ÇETE ÜYELERİ ARASINDA AKASYA YAŞAROĞLU DA VAR

Akşam'ın haberine göre çetede, Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun (26) yer aldığı ortaya çıktı. Aslen iç mimarlık öğrencisi Yaşaroğlu, CNN Türk'te 'New York'taki Türk öğrenci' sıfatıyla 2020 ABD başkanlık seçimlerini yorumlamasıyla Türkiye'de gündem olmuştu. Yaşaroğlu ayrıca 2020'de şarkıcı Rafet El Roman'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle de adından söz ettirmişti.

17 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Ürünleri değerinin altında satmakla görevli olan Yaşaroğlu'nun, geliri düşük ailelere sadece telem gıda almaları için verilen EBT kartlarıyla yüklü miktarda lüks ürün alım satımı yaptığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eric Adams, "New York'un suçu tolere etmediğini gösterdik. Bu şebeke ekonomimizi etkiledi" dedi. Başsavcı Letitia James ise, "Suçla mücadele edeceğiz" dedi.

Akasya Yaşaroğlu, 1. ve 2. derecede kamu yararı kartının cezai kullanımı ve 3. derecede dolandırıcılık ve 3. derecede kamu refahı dolandırıcılığı ithamlarının da bulunduğu toplam 17 ayrı suçtan yargılanacak.

"MERHABA ALARMI OLMAYAN ELBİSELERİ ALABİLİR MİYİZ?"

Dava dosyasında Akasya Yaşaroğlu'nun iki tape görüşmesine de yer verildi. Yaşaroğlu'nun 7 Kasım 2019'da çete lideri Roni Rubinov'u arayarak, "Roni, Justin şimdi burada. Kendisinde EBT kartı olduğunu söylüyor" dediği, 13 Eylül 2019'da ise "Merhaba Roni, alarmı olmayan elbiseleri alabilir miyiz?" ifadesini kullandığı yer aldı. Çetenin çalıp internetten pazarladığı ürünler arasında özel tasarım lüks kıyafet ve aksesuarlar, ilaçlar, elektronik aletler ve 550'den fazla hediye çeki bulunuyor.



