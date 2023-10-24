'Türkiye'nin lideri' diyerek tanıttı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bakın kimle karıştırdı! Trump'ın 'Rusya' gafı da şaşırttı

ABD'deki seçimler için yeniden yarışa hazırlanan Donald Trump dün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir başka dünya liderini karıştırdı.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİDERLERİNDEN BİRİ"

"Viktor Orbán diye biri var, bilmem duydunuz mu" diyerek başladığı cümleye Trump, "Muhtemelen dünyanın en güçlü liderlerinden biri. Türkiye'nin lideri" sözleriyle devam etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orbán

Trump'ın sözleri şaşkınlık içerisinde dinlenirken o anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

'RUSYA' GAFI DA ŞAŞIRTTI

Ayrıca, Türkiye'nin de Macaristan'ın da Rusya ile sınırı bulunmamasına rağmen Trump'ın Orbán'ın Rusya ile "cephesi" olduğunu söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.