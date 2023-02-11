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Türkiye tek yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye yardım programı hangi kanallarda yayınlanacak?

11.02.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Televizyon Yayıncıları Derneği, bu depremlerin ardından yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Yardım gecesi “Türkiye tek yürek” sloganıyla düzenlenecek. Peki, Türkiye tek yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye yardım programı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

Türkiye tek yürek yardım gecesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye yardım programı hangi kanallarda yayınlanacak?

Türkiye tek yürek yardım gecesinin detayları merak ediliyor. Yurdun tüm bölgesinden vatandaşlar afet bölgesine yardımlarını gönderirken, Televizyon Yayıncıları Derneği, yardım gecesi düzenleme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; deprem yardımı gecesi 8 kanaldan yayınlanacak. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şöyle; “15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık”

TÜRKİYE YARDIM PROGRAMI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çağrıya yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

Yardım gecesine ilişkin Televizyon Yayıncıları Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

kahramanmaraş deprem

'TÜRKİYE TEK YÜREK' YARDIM KAMPANYASI

6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.

Binlerce binayı yıktı.

Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.

Her ölüm haberinde hepimiz öldük.

Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.

Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.

Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.

Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.

Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.

Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.

15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık.

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan yardımlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başımız sağolsun Türkiye.

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