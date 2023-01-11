Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmamıştı, İstanbul'da kıyafet bakarken görüntülendi! Eski İngiliz Bakan hakkında 2 iddia gündem oldu: 100 milyon sterlinlik bahis...

Pazar günü İstanbul'da bir pazarda kıyafet aradığı görülüyordu. O anlarda görüntülenen eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medyanın diline düştü. İstifasından önce aldatma fotoğraflarıyla gündeme gelen Hancock'ın ya saç ektirmeye ya da dişlerini yaptırmaya geldiği öne sürüldü.

'100 MİLYON STERLİNLİK' BAHİS: TÜRKİYE'YE SAÇ EKTİRMEYE GELDİ

Eski bakan Hancock'ın pazarda kıyafet bakarken çekilen anları TikTok'da çokça paylaşılıp yorumlandı. Kullanıcılardan biri '100 milyon sterlinlik' bahis öne sürerek Hancock'ın saç ektirmek için Türkiye'de bulunduğunu iddia etti.

Sosyal medyada çokça dillendirilen iddialardan biri de Hancock'ın Türkiye'ye dişlerini yaptırmak için geldiği oldu.

"SAÇ BUGÜN VAR, YARIN YOK"

İddiaların hızla yayılması üzerine Hancock, TikTok'tan bir video paylaşarak Türkiye'ye gelişine ilişkin şunları söyledi:

"Az önce ofisime döndüm. Gazetecinin biri arayıp hafta sonu İstanbul'a saç ekimi ve diş kaplama yaptırmaya gidip gitmediğimi sordu. Hayır. Hafta sonu İstanbul'a gittim ama bu hikayede diş yok. Saç bugün var, yarın yok."

TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI LİSTEDE BIRAKMIŞTI

Pandemi devam ederken Hancock'ın Sağlık Bakanlığı döneminde Türkiye İngiltere tarafından uzun süre kırmızı listede bırakılmıştı.