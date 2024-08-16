Tolga Karel Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! "Sen artistliği bıraktıktan sonra..."

MYNET-Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Halil Ergün gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor.

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran ünlü isim sık sık Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla gündem oluyor.

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü isim son olarak sosyal medya üzerinden ABD'den ev almak isteyenlere öneriler bilgiler verdi. Türkleri kendi alanıyla ilgili uyaran Tolga Karel kendisine yapılan bir yoruma da kayıtsız kalamadı.

Tolga Karel'e bir takipçisi; 'Türk halkı seni, sen artistliği bıraktıktan sonra daha iyi tanıdı ve daha çok sevdi. İyi ki varsın Tolga' yorumunu yaptı.

Ünlü isim de 'Ben de kendi milletimi çok sevdim ve bir Türk evladı olmaktan her zaman gurur duydum' diyerek yanıt verdi.