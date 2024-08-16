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  4. Tolga Karel Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! "Sen artistliği bıraktıktan sonra..."

Tolga Karel Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! "Sen artistliği bıraktıktan sonra..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 10:55
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel uzun yıllar önce Türkiye’yi terk edip Amerika’ya yerleşti. Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Karel kendisine yapılan bir yorumu yanıtsız bırakmadı.

MYNET-Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Halil Ergün gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel uzun yıllardır Amerika’da yaşıyor.

Oyunculuğu bırakıp TIR şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran ünlü isim sık sık Türkiye ile ilgili paylaşımlarıyla gündem oluyor.

TOLGA TIR

O YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü isim son olarak sosyal medya üzerinden ABD'den ev almak isteyenlere öneriler bilgiler verdi. Türkleri kendi alanıyla ilgili uyaran Tolga Karel kendisine yapılan bir yoruma da kayıtsız kalamadı.

TOLGA KAREL YORUM

Tolga Karel'e bir takipçisi; 'Türk halkı seni, sen artistliği bıraktıktan sonra daha iyi tanıdı ve daha çok sevdi. İyi ki varsın Tolga' yorumunu yaptı.

Ünlü isim de 'Ben de kendi milletimi çok sevdim ve bir Türk evladı olmaktan her zaman gurur duydum' diyerek yanıt verdi.

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Yaprak Dökümü Tolga Karel
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