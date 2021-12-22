Turkovac randevusu başladı mı, nasıl alınır? Yerli aşı Turkovac vuran hastaneler!

Turkovac aşı randevusu ile birlikte aşı sırası gelen her bir birey, yerli aşıyı olabilecek. Bakan Koca, yaptığı açıklamasında yerli aşının üretiminin başladığını duyurdu. Türk bilim insanlarının geliştirdiği Turkovac’ın dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanmasının yapıldığı vurgulandı.

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek hafta sonu itibarıyla, 10 gün içerisinde 2021 yılı bitmeden başta şehir hastaneleri olmak üzere Turkovac aşısının kullanılacağını duyurdu.

YERLİ AŞI TUKOVAC VURAN HASTANELER

Turcovac’ın henüz hangi hastanelerde vurulacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, 2021 yılı bitmeden uygulanmaya başlayacak yerli aşı Turcovac’ın hangi hastane ve sağlık merkezlerinde uygulanmaya başlayacağına ilişkin bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e- Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa, ilk olarak https://www.mhrs.gov.tr/ internet adresine giriş yapın ve sağ üst köşede bulunan “Randevu al" seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada “Üye ol” seçeneğine tıklayın ve sizden istenen bilgileri girerek, sisteme üye olun.

Burada sizden şifre oluşturmanız istenecek. Sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numaranız ve sizin belirlediğiniz şifreyi kullanın.

MHRS’ye giriş yaptıktan sonra “Aşı randevusu al” seçeneğine tıkladıktan sonra aşı olacağınız tarih ve sağlık merkezini seçerek aşı randevunuzu alabilirsiniz.

TURKOVAC AŞISI NEDİR?

TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.

TURKOVAC VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yerli aşı adayı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.



