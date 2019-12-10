TÜRKSOY tarafından yayımlanan "Kopan Üzengi" kitabı Macaristan'da tanıtıldı

Programda, Kumuk şair Badrutdin Magomedov'un kaleme aldığı, Türkolog Kongur'un hayatının son zamanlarını, araştırmaları için gittiği Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki hatıralarını, gezi notlarını içeren ve TÜRKSOY tarafından yayımlanan ''Kopan Üzengi'' adlı kitap, Avrupa'da ilk kez okuyucu ile buluştu.

BUDAPEŞTE (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen programda, ünlü Macar Türkolog İstvan Mandoki Kongur ve Kumuk Şair Badrutdin Magomedov anıldı, ''Kopan Üzengi'' kitabı tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Kaseinov, TÜRKSOY'un dünya genelinde Türk kültürünü ve Türk kültürüne katkıda bulunmuş önemli şahsiyetleri tanıttığını, bugünkü program kapsamında ise Türk dünyasına önemli miras bırakmış olan Kongur ve Magomedov'un anıldığını söyledi.

Kaseinov, Türkoloji ve edebiyat alanında önemli eserler bırakmış olan Kongur ve Magomedov'un gelecek nesiller tarafından da tanınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ise Macar ve Türk akademi ilişkilerinin her zaman büyük öneme sahip olduğunu, Macaristan'da Kongur gibi çok kaliteli Türkologların yetiştiğini söyledi.

Macaristan ve Türk dünyası ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştiğini, Macaristan'ın Türk Konseyi'ne gözlemci üyesi olmasının buna bir örnek olduğunu vurgulayan Kocaman, bu yıl eylül ayında Türk Konseyi'nin Avrupa Temsilciliği'nin Budapeşte'de tüm ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla açılmasının çok önemli olduğunu ve söz konusu ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti.