Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram biyografisi...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı, her Cuma saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği programda her hafta birbirinden ünlü isimler ile, eğlenceli dakikaların yaşanıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta ise Türkü Akbayram konuk olacak. Peki Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR? TÜRKÜ AKBAYRAM KİMİN KIZIDIR, BABASI KİM?

1986 yılında dünyaya gelen Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 senesinde Serdar Çınar'la evlenen Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir. İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.Türkü Akbayram ile Serdar Çınar'ın nikâh törenine Onur Akın, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.Üniversitede master yaptığı esnada 4.5 yıl evvel taşınarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Türkü Akbayram, mutluluğunu ifade ederken, Edip Akbayram ise Serdar Çınar'ı bugünden itibaren damadı değil, oğlu gibi gördüğünü söylemiştir.