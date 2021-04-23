MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram biyografisi...

Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram biyografisi...

23.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda yeni başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı, her Cuma Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği ve her hafta birbirinden ünlü isimler ile, eğlenceli dakikaların yaşandığı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta Türkü Akbayram konuk oluyor. Peki Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Türkü Akbayram biyografisi...

Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram biyografisi...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı, her Cuma saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği programda her hafta birbirinden ünlü isimler ile, eğlenceli dakikaların yaşanıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta ise Türkü Akbayram konuk olacak. Peki Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR? TÜRKÜ AKBAYRAM KİMİN KIZIDIR, BABASI KİM?

1986 yılında dünyaya gelen Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 senesinde Serdar Çınar'la evlenen Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir. İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.Türkü Akbayram ile Serdar Çınar'ın nikâh törenine Onur Akın, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.Üniversitede master yaptığı esnada 4.5 yıl evvel taşınarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Türkü Akbayram, mutluluğunu ifade ederken, Edip Akbayram ise Serdar Çınar'ı bugünden itibaren damadı değil, oğlu gibi gördüğünü söylemiştir.

Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019'da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirmiştir. Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de 'Hiçbiri' adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girmiştir.

TÜRKÜ AKBAYRAM MÜZİK KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde okuduktan sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahneye çıktığını anımsatan Türkü Akbayram, yıllardır babasına vokal yaptığını kaydederek, ilk single şarkısını çıkarmak için 3 yıl boyunca düşündüğünü ifade etmiştir. Artık kendi başına bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinin oluştuğunu aktaran Türkü Akbayram, müzik piyasasına baktığı zaman içerisinde yer aldığı durumdan dolayı hep çekimser kaldığını savunarak, sonrasında beste arama yolculuğuna çıktığını ve 'Hiçbiri' ile tanıştığını anlatmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlara takıldı! İki milyonda bir görülüyorAğlara takıldı! İki milyonda bir görülüyor
Erdal Erzincan kimdir, nereli ve kaç yaşında?Erdal Erzincan kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

İmamoğlu'ndan İl Milli Eğitim Müdürü'ne çok sert tepki

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Kripto para vurgunu! "40-45 kişi başvurdu"

Kripto para vurgunu! "40-45 kişi başvurdu"

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

Bunu yapana Elon Musk 100 milyon dolar verecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.