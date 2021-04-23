Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram biyografisi...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı, her Cuma saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Poll Production ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği programda her hafta birbirinden ünlü isimler ile, eğlenceli dakikaların yaşanıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta ise Türkü Akbayram konuk olacak. Peki Türkü Akbayram kimdir, nereli ve kaç yaşında?
1986 yılında dünyaya gelen Türkü Akbayram, Ayten-Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 senesinde Serdar Çınar'la evlenen Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir. İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı.Türkü Akbayram ile Serdar Çınar'ın nikâh törenine Onur Akın, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.Üniversitede master yaptığı esnada 4.5 yıl evvel taşınarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Türkü Akbayram, mutluluğunu ifade ederken, Edip Akbayram ise Serdar Çınar'ı bugünden itibaren damadı değil, oğlu gibi gördüğünü söylemiştir.
Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019'da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirmiştir. Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de 'Hiçbiri' adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girmiştir.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde okuduktan sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahneye çıktığını anımsatan Türkü Akbayram, yıllardır babasına vokal yaptığını kaydederek, ilk single şarkısını çıkarmak için 3 yıl boyunca düşündüğünü ifade etmiştir. Artık kendi başına bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinin oluştuğunu aktaran Türkü Akbayram, müzik piyasasına baktığı zaman içerisinde yer aldığı durumdan dolayı hep çekimser kaldığını savunarak, sonrasında beste arama yolculuğuna çıktığını ve 'Hiçbiri' ile tanıştığını anlatmıştır.
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