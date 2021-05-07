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Türkücü Aydın Aydın arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giydi

07.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkarili türkücü Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için, arı kostümü giyip, hayvanlarla helalleşti.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi olaylara yönelik çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giydi. Hakkari ve Yüksekova ilçesine bağlı bazı köyleri arı kostümü ile gezen ve hayvanları seven Aydın, bir öküzle de çift sürdü.

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Aydın daha sonra, doğadaki köpek, eşek, tavuk, kaplumbağa, keklik ve balık gibi hayvanlarla helalleşti. Aydın, "Ölmeden helalleşelim istiyorum. 8 Mayıs dünya helalleşme gününü ilan ediyorum. Ölmeden dünyadaki bütün canlılarla helalleşelim. Çünkü onların da hakkı var. Biz de suyla, havayla, bitkiyle, toprakla, hayvanlarla helalleştik.

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Çünkü doğayı biz kirlettik. Hayvana eziyet ettik. Pandemi nedeniyle insanlarla bir araya gelemiyoruz. Ama hayvanlarla çok rahat bir şekilde bir araya geldik, helalleştik. Geçen sene taksim meydanında dünya helalleşme gününde su israfına dikkat çekmek için leğende yıkanmıştım. Bu sene de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümünü giydim. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" dedi.

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