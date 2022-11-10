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Kıvanç eş anlamlısı nedir? Kıvancın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç kelimesi genellikle bir konuda çok olumlu hislerin duyulması hâlinde bu hisleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir başarı, bir emek, doğru bir davranış ve örnek kişiliklerin ne kadar doğru ve olumlu olduğunu vurgular. Kıvanç kelimesi günlük ve edebi dilde sıklıkla kullanılan ve günümüzde de popüler olarak kullanılmaya devam eden kelimelerden biridir. Peki, kıvanç kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Kıvanç eş anlamlısı nedir? Kıvancın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıvanç kelimesi toplumda yaygın olarak kullanılan ve anlamı doğru olarak bilinen kelimelerden biridir. Türkçe kökenli olan kıvanç kelimesi, Eski Türkçe "kıb-" fiilinden türetilen "kıvan-" fiiline "+(In)ç" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkçe için en güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumunda kıvanç kelimesinin iki farklı anlamı belirtilmiştir. Kıvanç kelimesi övünme ve sevinç anlamlarına gelmektedir. Kıvanç kelimesi anlamını tam olarak karşılayan eş anlamlı kelimelere sahiptir ve kıvanç kelimesinin yerine bu kelimeler kullanılabilir. Kıvanç kelimesi anlamı nedeniyle çok sevilmektedir ve bu nedenle bebeklere isim olarak da verilmektedir.

Kıvanç kelimesi de genellikle duymak fiiliyle birlikte kullanılır. Bu kullanım için örnek cümle vermek gerekirse “Çevreye duyarlı davrandığın için seninle kıvanç duyuyorum.” cümlesi verilebilir. Kıvanç kelimesi tam karşılıklı eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kıvanç kelimesinin eş anlamı nedir?

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Kıvanç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kıvancın eş anlamlısı yaygın olarak memnunluk kelimesi olarak bilinmektedir. Memnunluk kelimesi kıvancın anlamını karşılasa da kıvanç kelimesinin eş anlamı olan başka bir kelime daha bulunmaktadır. Övünme kelimesi de kıvanç kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu kelimeler cümle içinde kıvanç yerine kullanıldığında tam olarak kıvanç anlamına gelmektedir. Kıvancın eş anlamlısı kelimeler:

  • Memnunluk
  • Övünme

Kıvanç kelimesinin eş anlamlıları tıpkı kıvanç kelimesi gibi bir konuda çok sevinmek, bir konunun övünülecek özellik taşıması, birinin gurur duyulacak şeyler yapması gibi örneklerde kullanılmaktadır. Kıvanç kelimesinin es anlamlıları ile örnekler çoğaltılabilir ancak hepsinde genel olarak bir başarı ve olumlu özellikler söz konusudur.

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Kıvancın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıvancın eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde kullanıldığında bazen yardımcı fiiller alabilirler. Kıvanç eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde benzer şekilde kullanılabilirler. Kıvancın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kadınların toplumda daha görünür hâle gelmelerinden memnunluk duyuyorum.
  • Kariyerinde atması gereken adımları hep doğru şekilde attığı ve bugünleri gördüğü için onunla övünüyorum.
  • Prensiplerine uygun şekilde yaşaması ve değerlerinin arkasında olması bana kuvvetli memnunluk hissi veriyor.
  • Böyle küçük detaylar sıklıkla gözden kaçar, ancak diğer insanlara incelikli davranmak çok büyük bir övünme kaynağıdır.
  • Son dakikaya kadar başarılı olacağımdan emin değildim ancak çalışmalarımın karşılığını aldığım için şimdi büyük bir memnunluk içindeyim.
  • Çevresindeki tüm olumsuzluklara karşın asla yılmadı, bu mücadelesi ile onunla hep övüneceğim.
  • Dilek son bir senesini tamamen bu sınava çalışmak için adadı ve istediği puanı aldı, şimdi övünmek onun hakkı.
  • Arkadaşlarınla eğlenmek için hafta içi okulunu asman hiç de övünç kaynağı değil.
  • Sürekli yalanını yakalıyorum ve bazen bakışlarının sözlerinden farklı anlamlara geldiğini görüyorum, bana hiç memnunluk vermiyor.
  • Onun bu kibirli tavırları ve kaba davranışları için tabii ki de övünmüyorum.
  • Sorumluluklarımı aksattığım ve geç kaldığım için benimle övünmüyorsun.
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