Kıvanç eş anlamlısı nedir? Kıvancın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıvanç kelimesi toplumda yaygın olarak kullanılan ve anlamı doğru olarak bilinen kelimelerden biridir. Türkçe kökenli olan kıvanç kelimesi, Eski Türkçe "kıb-" fiilinden türetilen "kıvan-" fiiline "+(In)ç" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkçe için en güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumunda kıvanç kelimesinin iki farklı anlamı belirtilmiştir. Kıvanç kelimesi övünme ve sevinç anlamlarına gelmektedir. Kıvanç kelimesi anlamını tam olarak karşılayan eş anlamlı kelimelere sahiptir ve kıvanç kelimesinin yerine bu kelimeler kullanılabilir. Kıvanç kelimesi anlamı nedeniyle çok sevilmektedir ve bu nedenle bebeklere isim olarak da verilmektedir.

Kıvanç kelimesi de genellikle duymak fiiliyle birlikte kullanılır. Bu kullanım için örnek cümle vermek gerekirse “Çevreye duyarlı davrandığın için seninle kıvanç duyuyorum.” cümlesi verilebilir. Kıvanç kelimesi tam karşılıklı eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kıvanç kelimesinin eş anlamı nedir?

Kıvanç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kıvancın eş anlamlısı yaygın olarak memnunluk kelimesi olarak bilinmektedir. Memnunluk kelimesi kıvancın anlamını karşılasa da kıvanç kelimesinin eş anlamı olan başka bir kelime daha bulunmaktadır. Övünme kelimesi de kıvanç kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu kelimeler cümle içinde kıvanç yerine kullanıldığında tam olarak kıvanç anlamına gelmektedir. Kıvancın eş anlamlısı kelimeler:

Memnunluk

Övünme

Kıvanç kelimesinin eş anlamlıları tıpkı kıvanç kelimesi gibi bir konuda çok sevinmek, bir konunun övünülecek özellik taşıması, birinin gurur duyulacak şeyler yapması gibi örneklerde kullanılmaktadır. Kıvanç kelimesinin es anlamlıları ile örnekler çoğaltılabilir ancak hepsinde genel olarak bir başarı ve olumlu özellikler söz konusudur.

Kıvancın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıvancın eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde kullanıldığında bazen yardımcı fiiller alabilirler. Kıvanç eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde benzer şekilde kullanılabilirler. Kıvancın eş anlamlıları ile örnek cümleler: