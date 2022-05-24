Turşunuzu yanlış kuruyor olabilirsiniz! Turşularınızı kütür kütür yapacak püf noktalar

Ev yapımının oldukça sağlıklı olduğu gıdalar arasında olan turşu her sene evlerde özenle kuruluyor. Birçok gıdanın turşusu kurulabiliyor. Turşu her yemeğin yanına yakışmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Ancak evde özenle kurulan turşularda bazen istenilen tat elde edilemiyor. Evlerde yapılan turşularda istenilen lezzete kavuşmak için aşağıda yer alan püf noktalarını uygulayabilirsiniz. Bu püf noktaları ile turşularınız tam istediğiniz gibi olacak ve uzun süre bozulmayacak.

TURŞUSUNU KURACAĞINIZ SEBZELERİN TAZE OLMASINA DİKKAT EDİN

Seçilen sebzelerin cinsi her ne olursa olsun mutlaka taze olmasına özen göstermek, iyi turşu yapmak için en önemli kuralımız diyebiliriz. Ayrıca sebzelerimizin taze olmasının yanı sıra çürük olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Sebzelerin içinde bulunan bir çürük bile turşunun tam tutmamasına ve hatta bozulmasına neden olacak etkenler arasında yer alıyor.

KULLANILACAK KAPLARI İYİCE TEMİZLEYİN

Erimeyen, çok uzun süre taptaze kalan ve tam tutan turşular için yapım aşamasında kullanılan her gerecin temiz olması gerekiyor. Aynı zamanda sebzelerinizi de iyi şekilde temizlemeniz şart.

TUZ MİKTARINI TARİFE GÖRE AYARLAYIN

Kuracağınız turşularda kullandığınız tuzun miktarı ve kalitesi önemli noktalardan bir diğeri. Turşunun yumuşamaması ve sünmemesi için tarifinde yazan tuz miktarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca sofralık tuzlar yerine kaya tuzu kullanımı çok daha sağlıklı seçenek oluyor.

SAĞLIK İÇİN PLASTİK KAVANOZLARDAN UZAK DURUN

Cam sağlıktır, bunu asla unutmayın. Plastik içerisinde bulunan kimyasalların çözünmesi hem sağlığınıza hem binbir zahmetle kurduğunuz turşunuza zarar verir.

ÇEŞME SUYU KULLANMAYIN

Turşularınızın daha uzun süre dayanıklı kalması ve kütür kütür formda olması için çeşme suyu kullanmayın. Çeşme suyunda bulunan kireç turşuların kıvamını olumsuz etkileyen faktörlerden birisi.

IŞIK ALMAYAN ORTAMDA SAKLAYIN

Kavanoza tam doldurduğunuz turşuları karanlık ortamda en az 3 hafta beklettikten sonra tüketin.



