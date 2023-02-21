EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. TUS ve YDUS sınavları ene zaman yapılacak, ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tarihleri açıkladı

TUS ve YDUS sınavları ene zaman yapılacak, ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tarihleri açıkladı

21.02.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS ve YDUS için Fahrettin Koca'dan bir son dakika açıklaması geldi. Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarihlerde değişiklik yapıldığını duyurdu.

TUS ve YDUS sınavları ene zaman yapılacak, ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tarihleri açıkladı

Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında birçok ilde okullar tatil edildi, sınavlar ertelendi. Büyük yıkımın yaşandığı depremler sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan TUS ve YDUS sınav tarihlerine ilişkin değişiklik olup olmayacağına dair açıklama bekleniyordu.

bakan-koca-tus

Bakan Koca, 26 Mart'ta yapılacak TUS'un 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS ve YDUS ile ilgili açıklamayı resmi Twitter hesabından paylaştı. Koca, açıklamasında, şu an önceliğin deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri olduğuna dikkat çekti. Banak Koca, paylaşımında:

"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." ifadelerini kullandı.

ada07055-f523-4016-93bf-81216f1938b0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
İstanbul tahliye edilecek okullar listesi! İstanbul tahliye edilecek okullar listesi!
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurduÜniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu
Anahtar Kelimeler:
deprem TUS YDUS Sağlık Bakanlığı Hatay Kahramanmaraş Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı duyurdu

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu!

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.