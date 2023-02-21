TUS ve YDUS sınavları ene zaman yapılacak, ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tarihleri açıkladı

Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında birçok ilde okullar tatil edildi, sınavlar ertelendi. Büyük yıkımın yaşandığı depremler sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan TUS ve YDUS sınav tarihlerine ilişkin değişiklik olup olmayacağına dair açıklama bekleniyordu.

Bakan Koca, 26 Mart'ta yapılacak TUS'un 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS ve YDUS ile ilgili açıklamayı resmi Twitter hesabından paylaştı. Koca, açıklamasında, şu an önceliğin deprem bölgesindeki sağlık hizmetleri olduğuna dikkat çekti. Banak Koca, paylaşımında:

"Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." ifadelerini kullandı.





