'Tutacak' kar yağışı için tarih belli oldu: İstanbul'un 15 günü bembeyaz geçecek! Meteoroloji'den 31 Aralık - 1 Ocak (yılbaşı) hava durumu tahmini

Yılbaşında hava nasıl olacak? Türkiye'nin son günlerde yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biri de bu. Gözler yılbaşı hava durumu tahminlerinde. Hava durumu için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son açıklamalara göre İstanbul önümüzdeki ocak ayında son yılların en karlı günlerine sahne olabilir. Tutacak miktarda kar yağışının görüleceği tarihler için farklı uzmanlardan benzer açıklamalar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde hava durumunun nasıl olacağını açıkladı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yıl sonu ve yılbaşı için hava durumu öngörülerini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, bu iki günde kar yağışı görülmeyeceğini belirtti. Ancak Şen, kar yağışı bekleyenler için "Marmara, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10’unu bekleyecekler” değerlendirmesinde bulundu.

"15 GÜN KAR YAĞIŞI ALACAK"

Öte yandan SÖZCÜ TV’de canlı yayında yılbaşı ve devamına ilişkin hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, "Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağış olmayacak ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar geri dönecek. Beklentimiz, ocak ortasından itibaren İstanbul’un yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağı yönünde” diye konuştu.

BUGÜN (30 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Malatya, Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli ve Elazığ’da yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugün İstanbul’da en yüksek 9, en düşük 6; Ankara’da en yüksek 7, en düşük 2; İzmir’de ise en yüksek 12, en düşük 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler, ilerleyen günlerde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının etkili olabileceğini işaret ediyor.

YARIN (31 ARALIK) HAVA NASIL OLACAK?

1 OCAK (YILBAŞI) HAVA NASIL OLACAK?

İL İL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah (Pazartesi) saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat, Sivas ve Kayseri Çevreleri ile Ankara'nın güneyi ve Konya'nın kuzeyinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevreleri ile Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır