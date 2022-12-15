Tutkum Boğuşmak Show'da bomba anlar! "Sevgilimi tatilde aldattım ve o..."

Komedyen Utku Ergin’in alter egosu Tutkum Boğuşmak Youtube'da ve çeşitli mekanlarda yaptığı şovlarla dikkat çekiyor. "Türkiye’nin en önemli ilişki uzmanı ve seksoloğu Tutkum Boğuşmak, tamamı interaktif bir etkinlikle sorularınızı cevaplıyor" tanıtımıyla yola çıkılan programda ilişkiler hakkında her şeyin konuşuluyor.

Programa katılan bir kadın itirafıyla şoke etti. Genç kadın konuşmasında "Ben tatile gittim sevgilim varken. Kaş'ta sevgilimi aldattım o da Kaş'a gelirken trafik kazası geçirdi o sırada aldatıyor oldum. O sırada ameliyat oldu. Ben de aldattığım kişiyle sevgili oldum" dedi.

Tutkum Boğuşmak bu anlarda ne diyeceğini bilemedi ve "Sonra gittim onun fişini çektim inanır mısınız içim soğumadı?" diyerek dalga geçti.