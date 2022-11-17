Tutum eş anlamlısı nedir? Tutumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tut fiilinden türetilen bir kelime olan tutum Eski Türkçe kökenli kelimelerden biridir. Eski Türkçede "tutmak, yakalamak, sahip olmak" anlamına gelen "tut-" fiiline eklenen "+Im" ekiyle türetilmiştir. Eski dönemlerde tavır, vaziyet, iktisat gibi anlamlarda kullanılan tutum kelimesi günümüzde de benzer bir anlamda kullanılır. Tutum kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Tutulan yol, tavır

Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Tutum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan bazı kelimelerin bir tane eş anlamlısı varken bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Türkçenin kelime bakımından zengin bir dil olması ve başka dillerden kelime alması konuşma dilinde tekrara düşmeye engel olur. Tutumun eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Belli başlı olaylar karşısında gösterilen reaksiyon anlamını ifade eden tutum kelimesinin eş anlamlısı da cümle içinde tutum ile aynı anlamda kullanılır. Tutum eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde kullanıldıkları zaman bu anlamlarda kullanılır. Tutum eş anlamlısı kelimeler:

Biçimci

Çizi

Davranış

Ekonomi

Gidiş

Gidişat

Hâl

Hareket

Hattıhareket

Hesap

İdare

İktisat

Reviş

Seçenek

Şekil

Tasarruf

Tutumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir bakış, görmede bir tutum ve algılama biçimi olarak da kullanılan bir kelime olan tutumun kullanım alanı oldukça geniştir. Tutum ile aynı anlama gelen kelimelerin tutum ile yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynıdır. Türkçede yazılış ve okunuş bakımından birbirinden ayrı ama anlam olarak aynı olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler örnek cümleler ile açıklanabilir. Tutum kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: