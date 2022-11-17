EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Tutum eş anlamlısı nedir? Tutumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tutum eş anlamlısı nedir? Tutumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.11.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir olaya veya davranışa karşı yaklaşım biçimlerinin tamamı olarak tutum kelimesi kullanılır. Genel olarak davranış kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan tutum, fikir ve duygularla ilgili teorik bir kavram olarak bilinir. Bunların eyleme dökülmüş hali ve alışkanlıklar ise davranış olarak tanımlanır. Tutum aynı zamanda eş anlamlılara sahip bir kelimedir. Peki, tutum kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Tutum eş anlamlısı nedir? Tutumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tut fiilinden türetilen bir kelime olan tutum Eski Türkçe kökenli kelimelerden biridir. Eski Türkçede "tutmak, yakalamak, sahip olmak" anlamına gelen "tut-" fiiline eklenen "+Im" ekiyle türetilmiştir. Eski dönemlerde tavır, vaziyet, iktisat gibi anlamlarda kullanılan tutum kelimesi günümüzde de benzer bir anlamda kullanılır. Tutum kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Tutulan yol, tavır
  • Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.
Sorun eş anlamlısı nedir? Sorun eş anlamlısı nedir?

Tutum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde yer alan bazı kelimelerin bir tane eş anlamlısı varken bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Türkçenin kelime bakımından zengin bir dil olması ve başka dillerden kelime alması konuşma dilinde tekrara düşmeye engel olur. Tutumun eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Belli başlı olaylar karşısında gösterilen reaksiyon anlamını ifade eden tutum kelimesinin eş anlamlısı da cümle içinde tutum ile aynı anlamda kullanılır. Tutum eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde kullanıldıkları zaman bu anlamlarda kullanılır. Tutum eş anlamlısı kelimeler:

  • Biçimci
  • Çizi
  • Davranış
  • Ekonomi
  • Gidiş
  • Gidişat
  • Hâl
  • Hareket
  • Hattıhareket
  • Hesap
  • İdare
  • İktisat
  • Reviş
  • Seçenek
  • Şekil
  • Tasarruf
Sorumluluk eş anlamlısı nedir? Sorumluluk eş anlamlısı nedir?

Tutumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir bakış, görmede bir tutum ve algılama biçimi olarak da kullanılan bir kelime olan tutumun kullanım alanı oldukça geniştir. Tutum ile aynı anlama gelen kelimelerin tutum ile yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlamları aynıdır. Türkçede yazılış ve okunuş bakımından birbirinden ayrı ama anlam olarak aynı olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler örnek cümleler ile açıklanabilir. Tutum kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Ona karşı sergilediğin hareket hepimizi şaşırttı.
  • Yaşadıklarından dolayı ailesine karşı gidişatı tamamen değişti.
  • Kendinin ve ailesinin boğazından keserek ekonomi yaptığını sanıyordu.
  • Ay sonuna doğru idareli gitmesi gerekiyordu.
Memleket eş anlamlısı nedir? Memleket eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Tören eş anlamlısı nedir?Tören eş anlamlısı nedir?
KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS DHBT sınavı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Teklif eş anlamlısı nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

İlginizi Çekebilir

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.