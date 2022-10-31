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Memleket eş anlamlısı nedir? Memleket kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından çok geniş bir hazneye sahiptir. Gerek başka dillerden kelimeler alınması ve ekler eklenerek türetilmesi gerekse Türkçe kelimelerin çeşitli yollarla türetilmesi kelime haznesini geliştirir ve zenginleştirir. Bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olması sonucunda aynı anlamda olan ancak farklı ifade edilen kelimeler de ortaya çıkmıştır. Bu duruma eş anlamlılık denir. Hemen hemen her kelime eş anlamlılık gösterir. Peki, memleket kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Memleket eş anlamlısı nedir? Memleket kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Memleket kelimesi Arapçadan alıntılanmış bir kelimedir. Arapçada "egemenlik, mülk, krallık, ülke, devlet" anlamına gelen "memleket" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda uzun yıllardır kullanılan memleket kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
  • Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt
  • İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge

Memleket kelimesiyle ilgili cümle örnekleri kurmak gerekirse:

  • Başımda ne dert var ne de gönlümde aşk hasreti, tek istediğim memleketime geri gidebilmek.
  • Memleketinden ayrılıp farklı bir yere gitmişti iş için.
  • Tahıl memleketi olan bu yerde nasıl olur da bu hâlde oluruz aklım almıyor açıkçası.
  • Memleketini bırakıp okumak için başka bir şehre gelen çocuklar sıla özlemi çekip duruyor.
  • Bu yaz gidelim de bir memleket havası alalım diyorum.
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Memleket kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk dilinde pek çok kelime eş anlamlılık gösterir. Memleket kelimesi de eş anlamlılık gösteren bir kelimedir. Çeşitli alternatifleri olan memleket kelimesi yerine kullanılabilecek kelimeler de memleketle aynı anlama gelir. Memleketin eş anlamlısı kelimeler ifadelerimizde memleket yerine geçebilir. Memleket eş anlamlısı kelimeler:

  • Ülke
  • Yurt
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Memleketin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Memleket kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle çeşitli örnek cümleler kurabiliriz. Bu kelimelerle kurulan cümleler, kelimelerin kullanım şekillerini pekiştirebilmemizde yardımcı olur. Memleketin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Hekimsiz, hakimsiz bir ülkede yaşanmaz.
  • Kimse kendi yurdunda rahat değil, hep başka yurtlara özlem çekiyor.
  • Ülkenin toprağı kadar, havası kadar güzel bir şey var mı bu hayatta?
  • Yurt hasretine dayanamamış olacak ki bir ay dolmadan geri döndü.
  • Bu ülke ne kadar geniş, dolaşmakla bitmez tükenmez gibi geliyor.
  • Vatan demek yurt demek, yurdunu sevmeyen insan mı olurmuş?
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