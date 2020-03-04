MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tutunamayanlar'da Atakan Kayalar sahnesi! Tutunamayanlar 8. son bölüm izle!

Tutunamayanlar'da Atakan Kayalar sahnesi! Tutunamayanlar 8. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.03.2020 02:44 | Son Güncelleme

TRT'nin absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın 8. son bölümündeki, küçük filozof Atakan Kayalar sahnesi izleyenleri güldürdü.

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar 8. bölümüyle 3 Mart Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. TRT 1'in absürt komedi dizisi Tutunamayanlar dizisinden Atakan Kayalar göndermesi geldi.

Son haftalarda okuduğu kitaplar ile gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin gündeminde yer almıştı. Atakan'ın bir röportaj sırasında ise annesine söylediği sözler eleştirilmişti. Tutunamayanlar'ın son bölümünde ise Atakan'ın o röportajına, Tarık'ın annesinin "Sen iki tane kitap okudun diye anana karşı dilin pabuç gibi oldu" sözleriyle göndermede bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya rakip geliyor!Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya rakip geliyor!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tutunamayanlar 8. son bölüm izle, Tutunamayanlar, tutunamayanlar doğu demirkol, tutunamayanlar atakan sahnesi,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Savaşçı dizisinde flaş gelişme!

Savaşçı dizisinde flaş gelişme!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen dizisi konusu nedir? İlker Kaleli'nin dizisi Öğretmen'in oyuncuları kimler?

İlker Kaleli iddialı diziyle geri dönüyor!

Mucize Doktor 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'ya rakip geliyor! Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor?

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya rakip geliyor!

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dr. Ateş'in İpek'i şaşırtan değişimi! Hekimoğlu son bölüm izle!

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dr. Ateş'in İpek'i şaşırtan değişimi! Hekimoğlu son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır'dan şok karar: Boran'ı infaz edeceksiniz!

EDHO'da Hızır'dan şok karar: İnfaz edin!

Ramo dizisi ekibinden anlamlı hareket

Ramo dizisi ekibinden anlamlı hareket

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş veda! Boran rolünde Mustafa Üstündağ ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.