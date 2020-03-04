Tutunamayanlar'da Atakan Kayalar sahnesi! Tutunamayanlar 8. son bölüm izle!

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar 8. bölümüyle 3 Mart Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. TRT 1'in absürt komedi dizisi Tutunamayanlar dizisinden Atakan Kayalar göndermesi geldi.

Son haftalarda okuduğu kitaplar ile gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar, Türkiye'nin gündeminde yer almıştı. Atakan'ın bir röportaj sırasında ise annesine söylediği sözler eleştirilmişti. Tutunamayanlar'ın son bölümünde ise Atakan'ın o röportajına, Tarık'ın annesinin "Sen iki tane kitap okudun diye anana karşı dilin pabuç gibi oldu" sözleriyle göndermede bulunuldu.



