Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yapımcıdan açıklama! Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Tutunamayanlar dizisi neden yok sorusu dizisinin yapımcısı tarafından açıklandı. İşte, Tutunamayanlar dizinin neden olmadığı ile ilgili o açıklama;

TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK?

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; “Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanması planlanan yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Tekrardan milletimize geçmiş olsun.” ifadeleri kullanıldı.

TUTUNAMAYANLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Tutunamayanlar yeni bölümü, 4 Şubat Salı günü yayınlanacak.

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.



