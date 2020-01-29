MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yapımcıdan açıklama! Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Yapımcıdan açıklama! Tutunamayanlar 4. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2020 01:10 | Son Güncelleme

TRT 1'in absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'ın merakla beklenen 4. yeni bölümü, 28 Ocak Salı akşamı ekrana gelmedi. Sevilen dizinin yayın akışında yer alamaması dolayısıyla Tutunamayanlar dizisinin neden olmadığı izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Tutunayamayanlar'ın araştırması sürerken dizisinin yapımcısı konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Tutunamayanlar hangi gün yayınlanıyor? Tutunamayanlar neden yok? İşte, diziyle ilgili yapımcıdan gelen o açıklama.

Tutunamayanlar dizisi neden yok sorusu dizisinin yapımcısı tarafından açıklandı. İşte, Tutunamayanlar dizinin neden olmadığı ile ilgili o açıklama;

TUTUNAMAYANLAR NEDEN YOK?

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; “Elazığ ve çevresinde gerçekleşen deprem sebebiyle yayınlanması planlanan yeni bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Tekrardan milletimize geçmiş olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Untitled-9

TUTUNAMAYANLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Tutunamayanlar yeni bölümü, 4 Şubat Salı günü yayınlanacak.

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tutunamayanlar, tutunamayanlar neden yok, Tutunamayanlar fragman, tutunamayanlar 4. bölüm,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Hatem'in cezasını kesti! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır cezayı kesti!

Kadın dizisi 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar finalde evleniyor mu? Kadın 80. son bölüm izle

Kadın dizisi 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar finalde evleniyor mu? Kadın 80. son bölüm izle

Babil 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan harekete geçiyor: Ne yapacaksak hemen yapalım

Babil'de operasyon başlıyor!

Zemheri 3. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ertan ve Ayaz karşı karşıye geldiyor! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Zemheri 3. bölümden yeni fragman yayınlandı! Ertan ve Ayaz karşı karşıye geldiyor! Zemheri yeni bölümde neler olacak?

Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

Özcan Deniz'in Kral dizisinde flaş gelişme!

Mucize Doktor 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dr. Ferman'a ölümcül virüs bulaşıyor! Hastanede salgın hastalık paniği

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.