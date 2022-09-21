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Tuvalet kağıdı kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

21.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet kağıdı, modern hayatın hijyen sağlamak için kullanılan en pratik ürünlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Neredeyse her evde bulunan ve ana amacı hijyen olan tuvalet kağıtları hakkında ortaya atılan iddia tuvalet kağıdına olan bakışınızı değiştirecek. Tuvalet kağıdının kullanımı pratik olsa da yapımında kullanılan kimyasal maddeler zehir saçıyor.

Tuvalet kağıdı kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Tuvalet kâğıdı yapımında kullanılan malzemeleri ve onları adeta zehir gibi vücudumuza zarar verdiğini öğrenince hepsini çöpe atmak isteyeceksiniz. Hijyen sağlamak için kullanılan tuvalet kağıtları ile zaman zaman ağzımızı ve burnumuzu bile sildiğimiz oluyor!

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Tuvalet kağıdının zehir dolu içeriği kullandıkça birçok hastalığa neden oluyor. İşte, tuvalet kağıdının yumuşak ve kokulu olması için içine katılan maddenin insan sağlığına olan yıkıcı etkisi...

TUVALET KAĞIDININ AKLINIZIN UCUNA GELMEYECEK ZARARI

Tuvalet kağıdı alışveriş listelerinin üst sıralarında yer alan tuvalet hijyeninin olmazsa olmaz parçalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Uzun yıllardır hayatımızda olan tuvalet kağıdının içeriğindeki kimyasalların verdiği zararı öğrenince adeta şok olacaksınız.

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Tuvalet kağıdı üreticileri 'ticari sır' olarak kullanılan kimyasalları açıklamamayı tercih eder. Ancak tuvalet kağıdının yumuşak olmasını sağlamak için tehlikeli bir kimyasal olan 'formaldehit' kullanılıyor. Formaldehit, özel bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur.

ALERJİYİ TETİKLER

Formaldehit etkili tuvalet kağıtları market raflarında sıra sıra yer alıyor. Hoş kokması ve yumuşak olması için kullanılan diğer içerikler alerjinizi tetikleyebilir veya yeni bir alerji oluşumuna neden olabilir.

ÜREME SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

Tuvalet kağıdının hoş kokması için yapay koku kullanılıyor. Bu yapay koku tuvalet kağıdının kullanıldığı özel bölgenin pH dengesini bozar. Aynı zamanda enfeksiyon kapmanıza neden olur. Tuvalet kağıdı seçiminiz üreme sisteminizin sağlığını dahi etkileyebilir.

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GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ TUVALET KAĞIDININ ZARARLARI

Son yılların popüler ürünlerinden geri dönüştürülmüş tuvalet kağıdı daha iyi bir seçim gibi görünüyor olsa da içlerinde endokrin bozucuları olan Bifenol A veya BPA barındırıyorlar. BPA, kimyasal olarak doğurganlık ve rahmin işlevi için önemli olan östrojen hormonuna benzerdir.

BPA GÖRÜNCE KAÇIN

Östrojeni taklit ettiği için, BPA üreme problemlerine yol açabilir. Hatta, tıp uzmanlarının bir aile kurmak isteyen kadınlara önerdiği ilk şey BPA'dan kaçınmalarıdır.

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Tuvalet kağıdını özel bölgelerinizi temizlemek için kullansanız da aradığınız temizlik yöntemi bu olmayabilir.

Tahrişe sebep olmasının yanı sıra tuvalet kağıdı ile silmek, pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşması demek oluyor. Taharet musluğu, temizlik için daha etkili bir yöntemken cildinizin de tahriş olmamasını sağlar.

İNSAN YAPIMI EN ZEHİRLİ KİMYASALLAR!

Birçok kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, hamuru beyazlatmak için klor bazlı kimyasallar kullanır. Bu kimyasallar, dioksin de dahil olmak üzere birçok toksik yan ürün oluşturmak için ahşap ve diğer liflerdeki organik moleküllerle reaksiyona girer. Klorlu tuvalet kâğıdı, tüm kozmetik mendiller arasında en yüksek miktarda furan içerir! Ağartma yan ürünü olan dioksin, insan yapımı en zehirli kimyasallardan biridir.


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Anahtar Kelimeler:
Tuvalet kağıdı
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