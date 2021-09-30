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Tuvaletinizi yaparken dikkat edin! Dışkı temasından hatta yemekten cinsel anlamda haz alma durumu: Koprofili

30.09.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her insanın kendisine özgü istekleri, arzuları ve bunları tatmin etme şekilleri olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak kimi durumlarda bu istekler oldukça uç noktalara kadar uzanabiliyor. Özellikle toplumsal olarak bir tabu kabul edilen cinsellik söz konusu olduğunda kişiler sır gibi sakladıkları isteklerini açığa çıkartabiliyor. Bu ilginç isteklerden bir tanesi de koprofili olarak kabul ediliyor.

Tuvaletinizi yaparken dikkat edin! Dışkı temasından hatta yemekten cinsel anlamda haz alma durumu: Koprofili

Cinsellik mevzu olduğunda partnerler iki ilişkilerinden akla gelmeyecek kadar yaratıcı olabiliyorlar. İki tarafından onay ve rızasına dayalı olarak gerçekleştirilen kimi durumlar tıp dünyasınında ilgisini çekti. Özellikle cinsel eğilimlere dair psikolojik incelemeler yapan uzmanlar, koprofili adı verilen bir yönelimi keşfetti. Bu yönelim en temelinde dışkıdan zevk almak ya da dışkıya karşı cinsel arzu duymayı ifade ediyor.

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DIŞKIYA HERHANGİ BİR TEMAS YETERLİ OLUYOR

İnsanların cinsel haz duydukları milyonlarca obje ve durum var. Kişiler genellikle bunları açıklamayı tercih etmese dahi herkesi şaşırtan kimi cinsel eğilimler söz konusu. Psikolojik olarak koprofili adı verilen dışkıdan haz alma durumu, karşınızdaki kişinin dışkısını yemek anlamına gelmiyor. Dışkıyla oynarken duyulan haz da bu fetişe dahil oluyor. Koprofiliye sahip olan kişiler dışkıyla herhangi bir temasta uyarılıyor ve cinsel bir haz duymaya başlıyorlar. Aslında temelde çiftler dışkıya dokunmak istemeseler de birbirlerini tuvaletini yaparken izleyebiliyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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