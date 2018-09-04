MAGAZİN

Tuvana Türkay Alper Potuk’u affetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’un kendisini aldatmasıyla yollarını ayıran Tuvana Türkay, sevgilisini affetti. İkili barışmayı kebapçıda kutladı.

Tuvana Türkay Alper Potuk’u affetti

Oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli Alper Potuk’u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı. Nisan ayından beri ayrı kalan ikili, aşklarına ikinci kez şans verdi. İddialara göre güzel oyuncu, milli futbolcuyu affetti.

Tuvana Türkay ve Alper Potuk, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de bir kebapçıda baş başa romantik akşam yemeği yedi. Gece saat 02.00’ye kadar süren yemekte ünlü futbolcu, sevgilisinin gönlünü alarak, kendisini affettirdi.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisi Alper Potuk’la çıktıkları barış yemeğinde Potuk’a, sosyal medya yasağı koyduğu iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Alper Potuk Tuvana Türkay

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