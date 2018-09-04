Tuvana Türkay Alper Potuk’u affetti

Oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli Alper Potuk’u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı. Nisan ayından beri ayrı kalan ikili, aşklarına ikinci kez şans verdi. İddialara göre güzel oyuncu, milli futbolcuyu affetti.

Tuvana Türkay ve Alper Potuk, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de bir kebapçıda baş başa romantik akşam yemeği yedi. Gece saat 02.00’ye kadar süren yemekte ünlü futbolcu, sevgilisinin gönlünü alarak, kendisini affettirdi.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisi Alper Potuk’la çıktıkları barış yemeğinde Potuk’a, sosyal medya yasağı koyduğu iddia edildi.



