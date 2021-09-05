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Tuvana Türkay'dan aşk yorumu: Ben sadece onu bekliyorum

05.09.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak final yapan Kağıt Ev dizisinde rol alan Tuvana Türkay, bir dergiye röportaj verdi. Aşk hakkında fikirler sorulan Tuvana Türkay, “Sevince her şeyi unutuyorum” dedi.

Tuvana Türkay'dan aşk yorumu: Ben sadece onu bekliyorum

Kanal D’de yayınlanacak ‘Çember’ sinema serisiyle ekrana gelecek Tuvana Türkay, Laurentius dergisine kapak oldu. Oyuncu, “Aşık olunca Tuvana Türkay nasıl bir kadın oluyor?” sorusuna, “Sevince; çok korumacı, az konuşan ve sahiplenici bir yapıda oluyorum. İşi, gücü, kendimi, her şeyi unutuyorum. O temiz hissi, gerçek bir bakışı anlarsınız. Ben sadece onu bekliyorum” yanıtını verdi.

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TUVANA TÜRKAY: HAYATIN AKIŞINDAYIM

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Türkay, “Oyunculuktaki hedefleriniz nelerdir?” sorusuna ise “Kendime hedef koyan biri değilim. Hayatın akışındayım. Ben sadece elimdekini en kıymetli hale getirmeye çalışırım. Sonucunun kendi açımdan başarılı oluşu ise mutluluk ve tatmin olmam için yeterlidir. Kısacası mutluysam, başarı veya başarısızlık değerlendirmesi yapmam.” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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