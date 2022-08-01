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Tuvana Türkay sevgilisi İzzet Antebi ile Bodrum'da aşka geldi

01.08.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvana Türkay ile İzzet Antebi çifti, denizde romantik anlar yaşadı. Bodrum Cennet Koyu'nda aşka gelen ikili kameralara fena yakalandı. Antebi'nin eski eşi geçtiğimiz günlerde, evli oldukları dönemde eşinin Çağla Şıkel'le görüştüğünü iddia etmişti.

Tuvana Türkay sevgilisi İzzet Antebi ile Bodrum'da aşka geldi

Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanan İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Bir süredir haklarında çıkan dedikodular karşısında suskun kalan çiftin beraberliği Bodrum'da belgelenmişti.

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Tatillerini sürdüren aşıklar, önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülendi.

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Bot üzerinde güneşlenirken objektife yansıyan ikili, romantik anlar yaşadı.

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Bir ara gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark eden çift, muhabirlere gülümsedi.

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Türkay ve Antebi, güneşlendikten sonra kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Kısa bir süre yüzen aşıklar, botlarına döndükten sonra romantizme kaldıkları yerden devam ettiler.

Tuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklamaTuvana Türkay'la ile sevgili olmuştu! Didem Sarı eski kocası İzzet Antebi ve Çağla Şıkel ifşa etti... İlk açıklama


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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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