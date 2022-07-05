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Tuvana Türkay yeni aşkıyla el ele poz verdi! Birlikte tatil yapıyorlar

05.07.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay yeni sevgilisiyle el ele poz verdi. Tuvana Türkay, gönlünü iş insanı İzzet Antebi'ye kaptırdı. İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanmıştı.

Tuvana Türkay yeni aşkıyla el ele poz verdi! Birlikte tatil yapıyorlar

Geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındığı yönünde iddialar ortaya çıkan Tuvana Türkay yeni aşka yelken açtı.
Bir dönem Alper Potuk ve Erdem Özün ile aşk yaşayan Tuvana Türkay yeni aşkıyla el ele poz verdi.

Didem Sarı'dan boşanan iş insanı İzzet Antebi ve Tuvana Türkay aşklarını saklamıyor. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ikilinin aşkı bir süredir gündemdeydi ancak ilk kez belgelendi.

Bodrum'da tatil yapan Türkay ile İzzet Antebi, önceki gün Gündoğan'daki bir mekanda Metin Şen ile görüşmeye geldi.

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Toplantıya sevgilisi ile birlikte el ele katılan Antebi, objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Çift, böylelikle haklarında çıkan aşk dedikodularını doğrulamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay Alper Potuk
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