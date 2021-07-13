Tüylerini almayı bıraktıktan sonra hikayesi filme konu oldu! İşte Amy Anam Cara’nın cesaret isteyen öyküsü...

Şair, yazar ve sanatçı olan Amy Anam Cara, toplum tarafından olumsuz olarak algılanacak radikal bir karar verdi. Bu karara beraberinden bir yığın eleştiriyi de getirdi. Sokakta yürürken bile insanların bacaklarına bakıp hakaretler ettiğini dile getiren genç kadın, “Bana erkekler ve kadınlar tarafından sürekli bacaklarımı tıraş etmem gerektiği ve iğrenç göründüğüm söyleniyor.” dedi. Sıklıkla aldığı bir başka yorum ise tüylerini alması durumunda daha güzel bir kadın olacağı yönündeydi. Amy’in en büyük destekçisi ise erkek arkadaşı oldu. Erkek arkadaşı tüylerini almama seçimiyle Amy’in daha güçlü ve seksi olduğunu dile getirdi.

Amy, özgüvensiz hissettiği konular, kızgınlıkları ve endişeleri hakkında bir şiir yazdı. Bu şiir meme kanseri bilinçlendirme kampanyası için paylaştı. Şiirinin kimseye göstermediği yönlerini açığa çıkarttığını ifade eden Amy, “Bu yüzümü kimseye göstermemiştim. Korkularımı yenmem için iyi bir fırsat oldu.Bu şiiri gerginliğimi ve minnettarlığımı göstermek adına beni ilk kez çıplak görecek kişiler için yazdım." ifadelerini kullandı. Bu şiiri dinleyenlerden biri de film yapımcısı Helen Plumb’dı. Amy'nin seslendirip oynadığı "Dikenli Konu" kısa filmini çeken Plumb, tecrübesini "Amy'yi bu projede şiir okuyup modellik yaparken gördüm. Tüylü bir kadına ne kadar az rastladığımı düşünmüştüm. Neden tüylü kadınlar toplumu rahatsız ediyordu? Bu beni kendi vücudum hakkında da düşündürdü." sözleriyle anlattı.

Şiirin soyut görsellerle birleşmesiyle ortaya çıkan film, kadınların tüylerini alıp almama tercihi üzerine yoğunlaşıyor. Kurallaşan ve tabu haline gelen istenmeyen tüy konusunu ele alan film kısa sürede büyük ses getirmeyi başardı.



