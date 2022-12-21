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  4. Tuz fabrikasında şoke eden keşif! Taş sandılar ama... İnsan kalbi çıktı

Tuz fabrikasında şoke eden keşif! Taş sandılar ama... İnsan kalbi çıktı

21.12.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Tennessee eyaletinde, Nashville yakınlarındaki McEwen'deki Tennessee Ulaştırma Departmanı tesisindeki çalışanlar, 15 Aralık Perşembe günü şok edici bir keşif yaptılar. Tuz ambarında çalışan işçiler, soğuk hava için hazırlık yaparken hiç beklemedikleri bir şey buldular ve bir insan kalbine rastladılar.

Tuz fabrikasında şoke eden keşif! Taş sandılar ama... İnsan kalbi çıktı

Perşembe günü McEwen'deki bir TDOT tuz tesisinde bir insan kalbi bulundu. Resmi bir zaman belirlenmese de birkaç haftadır orada olabileceği tahmin edilen organ, su kaybettiği içi taş gibi görünüyordu. Çalışanlar onun bir kalp olduğunu zaman sonra anladılar. Yapılan araştırmalar şimdilik sadece bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğunu belirleyebildi.

''GÖRDÜĞÜM EN İLGİNÇ OLAYLARDAN''

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Keşfin ardından bölgenin suç mahalli kabul edildiği bildirilirken, araştırmaların sürdüğü aktarıldı.

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Olayla ilgilenen Humphreys County Şerifi Chris Davis, bunun gördüğü en ilginç olaylardan biri olduğunu ve aydınlığa kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını bildirdi.

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Kalp‎ tuz

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