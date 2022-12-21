Tuz fabrikasında şoke eden keşif! Taş sandılar ama... İnsan kalbi çıktı

Perşembe günü McEwen'deki bir TDOT tuz tesisinde bir insan kalbi bulundu. Resmi bir zaman belirlenmese de birkaç haftadır orada olabileceği tahmin edilen organ, su kaybettiği içi taş gibi görünüyordu. Çalışanlar onun bir kalp olduğunu zaman sonra anladılar. Yapılan araştırmalar şimdilik sadece bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğunu belirleyebildi.

''GÖRDÜĞÜM EN İLGİNÇ OLAYLARDAN''

Keşfin ardından bölgenin suç mahalli kabul edildiği bildirilirken, araştırmaların sürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgilenen Humphreys County Şerifi Chris Davis, bunun gördüğü en ilginç olaylardan biri olduğunu ve aydınlığa kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını bildirdi.